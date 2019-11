Esta tarde arranca el tercer festival de cine ambiental y derechos humanos

En la fecha se anuncia la exhibición de los documentales Macrocosmic, sobre biodiversidad y sustentabilidad, y Youth unstoppable, sobre movimientos sociales.

Para mañana, a las 19.30, se podrá ver el documental sobre religión Bacon and God’s Wrath (Canadá, 2015), luego la animación Un oscuro Día de injusticia (Argentina, 2018), Curuguaty hoy (Paraguay 2019) y La memoria del Cóndor (Italia, 2018).

Para el viernes, desde las 18.00, se prevé la proyección de Heather’s Words (Algoquin, 2016), Tuwun (Chile, 2017), Agua del Río (Argentina, 2018), Akua Ayala (Panamá, 2014) y Pewmayin (Mapuche, 2017). A las 19.00, se mostrarán My favourite foods is Indian Tacos (Anishnabe, 2018), La voz (Argentina, 2018), El viaje de Kitwana (Kenia, 2018) y Dreaming of Denmark (Dinamarca, 2015).

propuesta. La programación del festival cuenta con largometrajes y cortometrajes con la temática ambiental y de Derechos Humanos de países como Kenia, España, Dinamarca, Panamá, Italia, Argentina, entre otros.

El representante de Paraguay es Curuguaty hoy, filme que narra el conflicto de la desigualdad de tierras a 7 años de la masacre, registrando el testimonio de las familias y sobrevivientes.

El evento también prevé funciones para instituciones educativas. Igualmente se anuncia una muestra del Wapikoni, un proyecto canadiense que pone a disposición de las comunidades indígenas herramientas de producción audiovisual.