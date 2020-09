Esposa de Adelio tildó a los de la FTC de haraganes y miedosos

“Los militares que nos acompañaron apenas se fueron con nosotros, desastre su mundo. Fueron perezosos, no querían luego entrar al monte ni acompañarnos, algunos se plaguearon porque nosotros no nos quedamos a descansar luego. Ellos nos decían que estaban cansados porque hace rato que ya están por el campo y tenían mucho miedo”, contó Leticia en un contacto con Monumental 1080 AM.

“Okyhyje karia’y hikuái. Iñate'y hikuái. Desastre la imundo kuéra (Tienen mucho miedo ellos. Son perezosos. Desastre es su mundo)”, señaló.

Si bien los militares ingresaron con armas, la mujer agregó que los efectivos se distanciaron mucho del grupo de más de 80 nativos debido a que temían algún enfrentamiento en caso de un posible encuentro con el EPP.

Desde el sábado los nativos iniciaron pesquisas en el área donde fueron secuestrados el ganadero de Óscar Denis y su peón Adelio Mendoza. Este lunes volvieron a ingresar a la zona con acompañamiento militar. Muchos integrantes de la parcialidad Paî Tavyterã acompañaron a la FTC en busca de los secuestrados.

La Fuerza de Tarea Conjunta toma con precaución el operativo realizado en la zona, porque, según dijo el teniente coronel Luis Apesteguía, hay vidas humanas en juego y el trabajo se vuelve silencioso para preservar las vidas de los capturados. (J. R.)