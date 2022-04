Esperan que el Senado se ratifique a favor de las DDJJ

“Una mayoría de Diputados le dio una puñalada a la ley, y una bofetada a la ciudadanía. Por lo visto no entienden el hartazgo hacia la clase política, que nos incluye a todos”, sostuvo.

“Por lo menos el PDP se siente incluido en ese hartazgo y repercute contra la democracia”, manifestó.

“El debate fue increíble”, ironizó en relación con el tratamiento que se dio en la Cámara de Diputados.

“Volvieron con el tema que la Fiscalía no tiene que enviar, que no es falta de omisión dolosa. Se burlaron. Dijeron que no se puede criminalizar el olvido o la amnesia; que son humanos y se pueden equivocar, que no son contadores. No, pues, compañeros”, cuestionó Masi.

“Creo que se está provocando a límites de olla a presión a la ciudadanía”, dijo.

“La gente que se va a postular en el 2023, abril las elecciones, julio asumen. Declaran un quinchito y se olvidan de propiedades de un millón de dólares, cuentas bancarias y cuentas en el exterior”, reclamó.

“Apenas llegue eso, espero que tengamos los votos para ratificar la versión, sino estamos matando la ley para controlar el enriquecimiento ilícito”, advirtió.

“Podés hacer corrección hasta 10 años después. Nunca tuviste la culpa, pero si de eso justamente se trata; si pudiste haberte enriquecido en el periodo que estuviste”, criticó.

“Hay que tener mucho cuidado. Es verdad eso de que cada cinco años la gente nos premia o nos castiga. “Hay sectores que le están provocando a la gente”, consideró.