Escuela de Toro Pampa, sin clases por falta de docentes

Esta situación genero disgusto en los padres de familia y vecinos, teniendo en cuenta que los niños quedaron sin dar clases y justo a comienzo del año. Los 3 interinos dejaron de asistir ya que los titulares deberán ocupar sus cargos con sus respectivos rubros. El malestar se debe a que las autoridades educativas no brindan apoyo a los profesores locales.

El director de la escuela, Félix González, explicó la situación y dijo que en vez de docentes jubilados anteriormente ingresaron tres interinos para enseñar por contrato, pero esta vez los profesores ganadores del concurso de oposición eligieron la localidad y se espera que lleguen en el sitio para poder cubrir los puestos. Los nuevos educadores provienen de otras ciudades y tienen que presentarse en la brevedad en la institución educativa.

Sobre los docentes que quedaron que interinaron el cargo, enseñando a los alumnos de Toro Pampa, ya no acuden a la escuela y por ende quedaron sin profesores casi todo los grados, solo uno quedó, pero no abastece para más de 100 alumnos. El director mencionó que los interinos no tenían perfil para ocupar el cargo en escolar básica los que van a venir son ganadores de concursos y tiene el perfil, indicó. Agregó que la institución es consciente del disgusto de los padres pero alega que se trata de exigencias del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que se debe acatar.

Por su parte, Verónica Castillo, que interino el cargo lamento que no hayan podido continuar, pero admitió que no cuenta con el perfil para enseñar. AM