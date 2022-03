Entre la decepción aborigen y la convicción franjeada

El Aborigen se quedó con las manos vacías, ya no tendrá participación internacional y su presencia tan fugaz fue reflejada por un mal comienzo del campeonato y la desprolijidad de su fútbol que resulta rara tratándose de Jubero como entrenador. Reiteramos que recuperarse anímicamente no será nada fácil y no es mala idea encarar proyectos para el Clausura, ya que las fichas locales fueron desperdiciadas. El Decano por su parte, imponiendo personalidad y panorama claro de lo que pretende, despachó primero al César Vallejo de Perú y luego al Atlético Nacional que en la suma de los dos encuentros hizo mejor papel en Asunción. Soportando la dura crisis y las reiteradas demandas, el Franjeado pasó a la Fase 3 y ahora tendrá como adversario a Fluminense, que rinde a cabalidad en su torneo estadual. En lo financiero significó para el club de Para Uno un ingreso de 400.000 dólares de arranque, por pasar 500.000, y ahora 600.000 que en total dan 1.500.000 por tres cotejos de local. Si atendemos que el Franjeado registra altas recaudaciones, el aporte de su mismo público será fundamental en la edición copera. En lo futbolístico el cuadro de Julio Cáceres muestra mucho empuje y con un desarrollo práctico en campo va logrando sus objetivos. A esto se le agrega la experiencia de algunos jugadores y la juventud de otros como el mismo Marcos Gómez, que se erige como titular acompañando a Richard Ortiz en la zona media. Para esta próxima cita recuperará a Alfredo Aguilar en la portería, que por motivos de salud no pudo estar en Colombia. Es probable que se sienta la ausencia de Guillermo Paiva, quien por propia “calentura” fue expulsado con pocos minutos en campo. Otro aspecto a ser considerado es que tanto Torres como Salcedo solo abandonaron el Atanasio Girardot por precaución. La programación asigna que por ranking de la Conmebol Olimpia sale primero para medir al brasileño definiéndose la serie en el Defensores del Chaco. El 9 de marzo en el Nilton Santos y la revancha el 16 en Sajonia. Como antecedente apuntemos que en el 2013, cuando Olimpia fue finalista de la Copa, había enfrentando al conjunto de Río dejándolo en el camino. Adelanto

La Conmebol modificó para que no haya interferencias que pasado mañana por la Sudamericana arranquen Sol de América – General Caballero en el Defensores del Chaco con la conducción del peruano Augusto Menéndez. Es un momento histórico para la escuadra de Juan León Mallorquín, que ascendió por primera vez a la categoría principal y con el privilegio de jugar la Sudamericana. Este duelo se cerrará el 15 en el mismo escenario y ya se tendrá al clasificado.

Para el jueves 10 está previsto Nacional – Guaireña, en Sajonia, a las 19:15 con el arbitraje del también peruano Kevin Ortega. Se definirá todo el jueves 17 en este cruel mata-mata cuando se vean la cara nuevamente guaireños y albos. Los cuatro paraguayos recibirán USD 225.000 por esta etapa, en caso de avanzar percibirán 900.000, cifra más que considerable para los que obtengan el pasaporte.Sorteo de Copas

Para el 23 de marzo en la Conmebol se tiene previsto el sorteo de las dos competencias del año. En ambos casos se establecerán los grupos que entrarán en disputa y que por nuestro país tiene como protagonistas a Libertad, campeón del Apertura; y Cerro Porteño, del Clausura en la Libertadores.

En este afamado certamen se anotaron para la presente edición los más grandes de Argentina: Boca y River. De Uruguay Peñarol y Nacional, por Brasil Palmeiras, Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo y Corinthians. Por Chile Colo Colo, el más renombrado; de Perú Alianza Lima, el más popular; por citar algunos. El ingreso de entrada en las llaves permite a cada institución beneficiarse con 3.000.000 de dólares, es que es así la cuestión: Partidos y dinero, si a esto le sumamos las altas taquillas que se registran. Un aspecto que se escapa de esto, que el VAR entrará en vigor recién en octavos de final.Se acerca

En breve tiempo las últimas fechas de las eliminatorias que tendrá a los clasificados de manera directa para el Mundial. Los que ya aseguraron son Brasil y Argentina, que aún tienen una confrontación pendiente de regularización.

Recordemos lo que viene: Colombia – Bolivia, Uruguay – Perú, Brasil – Chile, Paraguay – Ecuador y Argentina – Venezuela. Se bajará el telón con Bolivia – Brasil, Ecuador – Argentina, Venezuela – Colombia, Perú – Paraguay y Chile – Uruguay. Ya citamos a los que aseguraron Qatar y los que juegan solo por cumplimiento son Venezuela, Paraguay y Bolivia y con una interrogante, al irse Harrison de la presidencia de la APF, ¿cómo se asegura la continuidad de los Barros Schelotto? Que tienen contrato hasta finalizada la Copa América del 2024. El que asuma la presidencia podría tener otro candidato para el futuro que significaría rescisión del actual orientador. Esto está por verse.