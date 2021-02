Entes se derivan responsabilidades ante ocupación de plaza histórica

Desde la Municipalidad declararon que el espacio está a cargo de la Secretaría Nacional de la Cultura (SNC) por normativa. En tanto el asesor jurídico de Cultura afirmó que la ley está mal redactada y es de dominio municipal.

Mientras las autoridades se derivan las responsabilidades aumentan las ocupaciones, tanto en este sitio como en otros espacios públicos ante el avance del agua en los hogares de la ribera de la capital.

“Por ley pasó bajo la custodia de SNC, pero nadie le pregunta a Cultura qué está haciendo. Para no quedarnos de brazos cruzados, la Municipalidad envió nota al comandante de la Policía para pedir el auxilio. Lastimosamente a veces no nos acompañan porque dicen que requieren orden judicial a pesar de que la carta orgánica nos autoriza. Como no tenemos el uso de la fuerza pública dependemos de la Policía”, señaló el asesor jurídico de la Comuna capitalina, Benito Alejandro Torres.

Agregó que si se va a ocupar un bien público “no se necesita de una orden judicial ni que la Municipalidad le esté diciendo; la policía debe actuar nomás ya”.

No obstante, el comisario Silvino Leguizamón, jefe de la Policía de Asunción, había afirmado que “la Municipalidad tiene la facultad directa de accionar en los casos de despeje de parques y plazas. Nosotros solo acompañamos”.

Normativa. La Ley Nº 6284, que declara Patrimonio Histórico las plazas: Independencia, Juan de Salazar y la De Armas establece que la SNC “coordinará los planes, programas, proyectos y preverá los rubros presupuestarios necesarios para el mantenimiento correspondiente, y en conjunto con la Policía Nacional velarán por la protección y defensa de dicho patrimonio”.

Al respecto, el asesor jurídico de la Secretaría, Gustavo Reinoso, indicó que el dominio sigue siendo de la Municipalidad y que ya pidieron la modificación de la normativa al Poder Ejecutivo. Alegó que está mal redactada. Expresó que no cuentan con recursos para el mantenimiento, ya que sufren de recortes presupuestarios.