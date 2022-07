Moss habla sobre los peligros en la industria de la moda para adolescentes

Kate Moss es un icono en el mundo de la moda, no hay ninguna duda. La británica se convirtió en icono de la moda en los años 90, cuando el boom de las supermodelos generó una hornada de rostros que ocupaban todas las pasarelas, campañas y portadas de revistas, como por ejemplo Claudia Schiffer, Cindy Crawford o Naomi Campbell.

El nombre de Kate también aparecía en esta lista. Sin embargo, el mundo de la moda también tiene una cara oscura, que Moss vivió, por desgracia, de muy joven. La modelo reveló en una entrevista para Desert Island Discs de BBC Radio algunos de los episodios más traumáticos de su carrera como modelo.

Kate tenía algo diferente al resto de modelos. Su cuerpo no era el prototipo de mujer alta y delgada. Era bajita y muy poca cosa, pero no solo fue eso lo que cautivó a los más poderosos en el mundo de la moda, sino también que era enigmática, era diferente. Moss terminó siendo una de las modelos más destacadas en aquel momento, y el resto, ya lo sabemos. Desde entonces no ha parado de trabajar y a sus 48 años, sigue siendo una de las modelos más apreciadas y solicitadas en el mundo del modelaje.

Ahora, años después de su ‘boom’ en las pasarelas, Moss desveló al medio algunas de las experiencias más duras de sus inicios como modelo. La británica recordó cómo se cruzó con profesionales de la industria que se aprovecharon de su inocencia cuando tenía solo 15 años. Ahora recuerda como algunos de los fotógrafos de entonces, la hicieron llorar y la presionaron para que se pusiera en toples ante las cámaras.

“Tuve una experiencia horrible para un catálogo de sujetadores”, cuenta años más tarde. “Probablemente, solo tenía 15 años y el fotógrafo dijo: ‘Quítate la parte superior’, y me quité la parte superior. Yo era muy tímida entonces respecto a mi cuerpo, pero él dijo: ‘Quítate el sostén’, y pude sentir que algo andaba mal, así que cogí mis cosas y me escapé. Creo que agudizó mis instintos”, revela la modelo, quien sintió que se aprovechaban de ella.