Silvia Pinal está libre de Covid-19

La actriz Silvia Pinal puso en alerta a toda a su familia, sus seguidores, luego de confirmarse que el pasado 23 de diciembre dio positivo a Covid-19. A pesar de que en un inicio la situación parecía alarmante debido a que fue trasladada al hospital de emergencia después de presentar baja de oxigenación y problemas de la presión arterial, este día se confirmó que la diva del cine mexicano dio negativo a la última prueba que le fue realizada de coronavirus.

“Doña Silvia Pinal ya dio negativo en su prueba de Covid… acabamos de hablar con Luis Enrique Guzmán y nos confirmó que efectivamente es así, ya dio negativo, la prueba la hicieron el sábado”, informó la periodista Flor Rubio.

La conductora y actriz brindo su primera entrevista a escasas horas de confirmarse que por fin dio negativo en la prueba de Covid-19.

“¡Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó! Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso […] Estoy comiendo como Dios (manda), como muy bien”, explicó Silvia Pinal durante una entrevista. Al respecto de su estadía en el hospital, la diva del cine de oro mexicano contó: “En el hospital bendito sea Dios pasó pronto porque si fuera largo sería terriblemente enfermo, no, pasa rápido, bendito sea Dios”.