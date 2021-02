Super Bowl tendrá cambios por el Covid

La pandemia cambiará el evento más esperado de Estados Unidos, la final de fútbol americano Super Bowl, donde el artista The Weeknd será el encargado del espectáculo de medio tiempo. El encuentro se realizará con las entradas más caras de la historia, en el estadio Raymond James de Tampa (Florida), donde se enfrentarán los Chiefs de Kansas City con los Buccaneers de Tampa Bay. El estadio se llenará tan solo al 30% de su capacidad, es decir, acogerá a unas 22.000 personas, de las cuales 7.500 serán sanitarios ya vacunados a los que se les regalaron las entradas como homenaje y muestra de agradecimiento por su incansable labor contra el coronavirus. Además, conscientes de que esta edición será una de las más vistas, no solo a través de la televisión sino de las plataformas digitales, como novedad The Weeknd contará con una telonera virtual. Miley Cyrus ofrecerá un concierto a través de Tik Tok y mostrará pequeñas cápsulas de contenido.



Más acusaciones contra Marilyn Manson

Evan Rachel Wood hace nuevas acusaciones contra el cantante Marilyn Manson, tras hacer públicas denuncias sobre abuso sexual en el tiempo que fueron pareja, agregando que Manson le hacía comentarios racistas y antisemitas y la denigraba constantemente. “Dibujaba esvásticas sobre mi mesa de luz cuando estaba enojado conmigo”, publicó en su perfil. “Mi mamá es judía y yo me crié con la religión. Debido a que ella se convirtió y no era de ascendencia judía, él decía cosas como ‘eso es mejor’ porque yo no era ‘de sangre judía’”. agregó. Por otro lado, Wood acusó a su ex prometido de emplear insultos racistas. “Escuché la palabra con ‘n’ una y otra vez. Esperaba que todos a su alrededor se rieran. Si no lo hacías o (Dios no lo quisiera) lo cuestionabas, te señalaba y abusaba más de vos. Nunca estuve más asustada en mi vida”, afirmó. Wood tuvo una relación de tres años con Manson, que se terminó en 2010, meses después de comprometerse.