Adele llegó a un millonario acuerdo de divorcio

La cantante Adele, de 32 años, y quien había sido su marido por años, el filántropo Simon Konecki, llegaron a un acuerdo de divorcio dos años después de que anunciaran su separación. La ex pareja ya acordó cómo se repartirán una fortuna cercana a los USD 190 millones, que incluye una impresionante cartera de propiedades de USD 47,4 millones. Así lo anunció el medio estadounidense Us Weekly, que tuvo acceso en exclusiva al proceso. Según explica el citado medio, la ex pareja recurrió a mediadores para determinar a quién le corresponden algunos de los bienes. La cantante y el director ejecutivo de la organización benéfica de Drop4Drop se representaron a sí mismos en el caso y presentaron los términos de su acuerdo de divorcio ante la corte el viernes 15 de enero, de acuerdo con Us Weekly.