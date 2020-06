Ex mujer de Elton John presenta medida

La ex esposa de Elton John, Renate Blauel, presentó una medida legal contra el cantante británico ante el Tribunal Superior de Londres, si bien se desconocen las razones, aunque se estima que pueda estar relacionada con la publicación de asuntos personales. Blauel, de origen alemán, se casó con el músico en 1984, aunque la pareja se divorció cuatro años después, pero Elton John se casó varios años después con David Furnish, con quien tiene dos hijos, Zachary y Elías, nacidos por gestación subrogada. Según la prensa, la medida legal fue presentada la semana pasada y se estima que puede estar relacionada con la publicación de asuntos personales. Los representantes legales de Blauel indicaron que confían en que el caso pueda ser resuelto en “privado y de manera amistosa”. Blauel conoció a Elton John cuando ella trabajaba en unos estudios de grabación en Londres en 1983 y, un año después, la pareja contrajo matrimonio en Australia. EFE



Fans defienden a Shakira de J Balvin

Con motivo del nuevo disco de en el que diversos artistas latinos participaron, entre ellos Maluma, Shakira y J Balvin, la entrevistadora preguntó a los integrantes de la agrupación estadounidense, con quién de los dos hombres presentes habían tenido que ser “más flexibles a la hora de trabajar”. Aunque se esperaba que los músicos eligieran entre Maluma y Balvin, la sorpresa llegó cuando Will.I.am respondió que tuvo que ser más flexible con Shakira. Después de la respuesta del cantante J Balvin comenzó a reír muy fuerte frente a la cámara, por lo que consideraron se trataba de una burla hacia la cantante, mientras se puede escuchar a Maluma decir “esa es otra historia” repetidas veces. “Nunca he trabajo con Shakira... supongo que así debe ser”, añadió el cantante. Pronto los usuarios de redes sociales se posicionaron y la mayoría defendió a la cantante de , dedicándole la etiqueta #JBalvinIsOverParty a su compatriota. EFE