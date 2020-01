La cantante Adele está irreconocible tras bajar de peso

La exitosa cantante Adele mostró su delgada figura mientras disfrutaba de las playas paradisíacas de Anguila, en el Caribe, la semana pasada. La cantante de fue de vacaciones con el ex One Direction, Harry Styles, y el cómico y presentador James Corden. La estrella del pop, de 31 años, lucía un minivestido negro y un pañuelo rojo alrededor del cuello, y se la veía de muy buen humor. La 15 veces ganadora de los premios Grammy ha llamado la atención por su impactante cambio físico, y muchos de sus fanáticos en todo el mundo han mostrado su preocupación por verla “demasiado delgada”.

Adele parece visiblemente feliz en las fotos, que fueron tomadas apenas nueve meses después de que anunció su separación de su ex, Simon Konecki, y a casi cuatro meses que solicitó el divorcio. Ambos son padres de un niño llamado Angelo, de tres años. El fin de semana se conoció que Styles dejó una generosa propina de USD 2.020 en una cuenta de USD 472,50 en el restaurante Caribbean Fish Market el sábado por la noche.

Múltiples fuentes recientemente le dijeron a People que Adele está preparando un nuevo álbum. “Definitivamente se está preparando tanto mental como físicamente para promover nueva música. Parece que sucederá este año”, dijo una persona cercana a la artista.

La cantante ya había mostrado su pérdida de peso en la fiesta de cumpleaños de su amigo el rapero Drake.