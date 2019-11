No lee los diarios porque le enferman

“Yo no leo los periódicos porque me enferman”, confesó la cantante española Mónica Naranjo en México al considerar que “pasan muchas cosas positivas en el mundo, más que negativas”.

La artista celebra sus 25 años de carrera musical con su trabajo , un recopilatorio en tres volúmenes de los mayores éxitos de su trayectoria, como , o , además de una gira que ya llevó a cabo en España y ahora presenta en México. La cantante se caracteriza por su potente garganta.



Ariana Grande apoya a Sanders

La estrella del pop Ariana Grande mostró su respaldo al izquierdista Bernie Sanders en su carrera para lograr la nominación demócrata de cara a las elecciones presidenciales de EEUU en 2020. “MI HOMBRE. ¡Gracias al senador Sanders por venir a mi show, por alegrarme la noche entera y por todo lo que representas!”, dijo Grande, en un mensaje publicado en su Instagram, red social en la que, con 167 millones de seguidores, es la segunda celebridad más popular en el mundo por detrás del futbolista Cristiano Ronaldo.