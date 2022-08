En video, uruguayo negó asesinatos de Pecci y Schwartzman

Respecto a la muerte del fiscal, señaló: “Petro salió hablando, presidente de Colombia, no sé con qué derecho el presidente de un país se atreve a decir que yo tengo algo que ver con la muerte de Marcelo Pecci; de dónde saca eso. Que diga de dónde saca eso, nada que ver tengo yo con eso”.

Continuó diciendo: “No se cansan de hablar en todos los países, en todas las redes, en todos los canales; podrido me tienen. No sé de dónde sacan que soy asesino, que tengo algo que ver en la muerte de Mauricio Schwartzman, nada que ver. Estaba en Dubái, fui procesado el 10 de setiembre, después pasa lo de él, yo estaba incomunicado, no hay nada que me vincule con su muerte”.

Así también, hizo mención de que igualmente se lo involucra con Horacio Cartes, Mario Abdo, Lacalle, y que lo estarían utilizando para hacer política. Al respecto dijo que si Uruguay, Paraguay y Colombia quieren hacer política, que lo hagan y que se maten entre sí, pero que no lo metan en esas cosas.

También relató que como es involucrado en varios hechos de delincuencia, también lo hacen con su señora que, según Marset, tampoco tiene que ver con sus cosas. “Tampoco tiene que ver como dicen ahí, de lavado de dinero, que hay empresas a su nombre; ella creó una empresa, sí, pero esa empresa nunca se utilizó, y la empresa fue creada con USD 300, creo, y cuando hablan dicen que la empresa tenía un capital de no sé cuántos millones. Y todos hablan, como dije en el video anterior, porque tienen lengua”, señaló Marset.

Mencionó sentirse incómodo, y solicitó que se terminen las acusaciones. “Quiero ver las pruebas, a ver dónde están de que todo es Sebastián Marset, las incautaciones, la operación A Ultranza, los vehículos, las casas, las estancias, pero no hay nada a nombre de Sebastián Marset”, señaló por último.