En setiembre, Salud quedará con “saldo cero” para compras Covid

Después de varios meses de una magra ejecución presupuestaria, del fondo destinado en la lucha contra el Covid-19, el Ministerio de Salud Pública (MSP) va camino a quedarse con “saldo cero” en lo que respecta a lo que le fue presupuestado por el Ministerio de Hacienda, desde el inicio de la pandemia, con dinero proveniente del endeudamiento público.

De acuerdo con el portal web www.rindiendocuentas.gov.py, el presupuesto de la cartera sanitaria para compras Covid es de G. 1.545.866 millones (unos USD 222 millones); en tanto que lo ejecutado hasta el momento asciende a G. 275.288 millones (en torno a los USD 39 millones). A poco más de cinco meses de la declaración de emergencia sanitaria, el MSP empieza a dejar atrás la maraña administrativa agravada por el escándalo de las compras fallidas, en abril, y que devino en una cascada de cancelaciones de contratos y anulación de llamados a licitación, a instancias de la Comisión Especial de Supervisión y Control (CESC) que supo detectar una serie de irregularidades. Ahora, en camino, hay trece licitaciones públicas (ver infografía) en curso que terminarán por saldar lo presupuestado por el Fisco, en una primera instancia. Incluso, supera lo previsto ya que dicha inversión suma en total G. 1.737.680 millones (USD 250 millones). “Se va a evaluar y si no conseguimos el dinero probablemente vamos a realizar algunos recortes o sino se verá la forma de reprogramar otros gastos. O recortamos si no alcanza, o reprogramamos”, manifestó el Dr. Julio Borba, quien tomó el mando –hace unos días– del Viceministerio de Atención Integral a la Salud, en reemplazo del Dr. Juan Carlos Portillo. Del grupo de llamados, ocho fueron subidos hace poco en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En general, son para compras de medicamentos, ventiladores pulmonares, monitores multimétricos e insumos generales para la contingencia Covid. Tres procesos licitatorios ya están en etapa de evaluación, entre ellos la compra de reactivos para los laboratorios periféricos de la red del MSP y dos ya fueron adjudicadas: la confección de 3 millones de batas de protección hospitalaria –bajo la modalidad de acuerdo nacional– y la adquisición de 250.000 unidades de equipos de medio de transporte viral, claves para la detección y manejo de la pandemia. “Se cambió toda la estructura administrativa: Iniciaron un poco lento, pero ahora le pusieron pie al acelerador”, suscribió Borba al dar cuenta de las movidas llevadas a cabo al interior del Ministerio; en específico, de la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC). INCOMPATIBLE A nombre de la urgencia por la emergencia sanitaria se llevaron a cabo llamados que terminaron por ser cancelados o anulados. Todo esto no hizo más que empeñar la gestión del ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, quien hasta hace poco fue congratulado en distintas partes del mundo por el manejo de la pandemia en su etapa inicial. “Una cosa muy importante es que el ministro cambió absolutamente todo el cuadro administrativo. Eso generó un cambio total de gente, relativamente nueva, y que tiene mucho más cuidado”, reseñó el viceministro. “Los tiempos administrativos, generalmente, no van de la mano con los tiempos sanitarios. Nosotros las cosas las necesitamos para ayer”, opuso al referir que los plazos en la ley de contrataciones “no se condicen” con las necesidades de Salud y más aún en un contexto pandémico. En su opinión, no se puede hablar de baja ejecución presupuestaria, en virtud de factores que influyeron en el proceso de compra, como la disparada de precios de productos que llevaron a declarar desiertos varios llamados; así como el desabastecimiento a nivel global de equipos e insumos.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



INVERSIÓN. Tras baja ejecución, la cartera sanitaria ya tiene ubicado todo lo presupuestado para Covid.



PROCESO. En 13 licitaciones en curso destinarán el dinero programado por el Fisco del crédito público.



Batas hospitalarias, reactivos y fármacos

Para este mes que entra, entre todas las compras públicas que tiene previstas el Ministerio de Salud Pública (MSP), lo primero que estaría llegando es parte de los 3 millones de batas de protección hospitalaria adjudicadas a la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP).

Este lunes se prevé la firma del contrato con las 12 empresas que se presentaron a la licitación, mediante la modalidad de acuerdo nacional, y que terminaron adjudicadas. Así al menos lo había anticipado –el viernes último– el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni.

Por lo que, de emitirse la orden de entrega, el mismo día de la firma del contrato, la primera entrega debería darse la siguiente semana –el lunes 7 de setiembre– en razón de que el pliego de bases y condiciones establece un plazo semanal de entrega, posterior a la emisión de la orden de compra.

Así también, desde la cartera sanitaria esperan que para la primera quincena de setiembre se concrete la entrega de parte de las 250.000 unidades de equipos de medio de transporte viral; así como de los reactivos químicos, necesarios para la detección en laboratorio de los casos positivos del Covid-19.

Además, aguardan la provisión de una treintena de medicamentos licitados y que son esenciales en las salas de terapia intensiva.