En recordatorio del 1-A piden justicia por muerte de Rodrigo

En la Plaza Cañones del Bañado Sur, antes del acto, el padre de Rodrigo, don Fidelino Quintana, lamentó que aún la Justicia no haya dado con el autor intelectual del asesinato, que a su criterio es el ex mandatario Horacio Cartes. Dijo que tiene fe en la Fiscalía a cargo de Emiliano Rolón.

Expresó que el cruce de llamadas será clave para determinar los responsables.

También el titular del PLRA, Efraín Alegre, quien participó junto a su dupla, Soledad Núñez, dijo que no dejarán de insistir en que se haga justicia en este caso.

“Nosotros vamos a insistir y a exigir que se haga justicia por Rodrigo. Hoy no tenemos a los responsables materiales y menos a los intelectuales tras las rejas, pero allí tenemos claramente la actuación de Horacio Cartes, de José Ortiz, quien controlaba y manejaba la policía y no fueron investigados. Repito, vamos a exigir y no vamos a dejar este caso que quede en el olvido”, pronunció.

En ese sentido, creyó necesario que como elemento de prueba se añadan a la investigación los cruces de llamadas que, según él, son determinantes. “Si siguen nuestro sistema penal, verán que es muy frecuente que las condenas se den en el fuero penal sustentados precisamente en el cruzamiento de llamadas, en el cruce de llamadas, es decir, es importante para todas las investigaciones, pero curiosamente en este caso no”, lamentó.