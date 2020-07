En nuevo caso Imedic, denuncian ante el JEM al juez José Delmás

Justo Ferreira, procesado por el caso del supuesto contrabando de los insumos chinos de la empresa Insumos Médicos SA (Imedic), denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás.

Paralelamente, el magistrado solicitó al Tribunal de Apelación el rechazo de la recusación en su contra, que fue promovida por el abogado Andrés Casati, en representación de Ferreira. Para esta mañana, desde las 09:00, estaba prevista la audiencia de imposición de medidas cautelares para Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y los coprocesados, pero todo indica que será suspendida. Es que además de la recusación al juez, las defensas de los procesados plantearon la nulidad de la imputación, a más de recursos de reposición y apelación en subsidio contra la resolución que les citó a imposición de medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción imputó a responsables de la firma y miembros del clan Ferreira por supuestos hechos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Se dio en el marco de la investigación que se inició por la compra de insumos médicos, camas y otros equipos de bioseguridad que realizó el Ministerio de Salud a inicios de la pandemia del coronavirus en el país. DENUNCIA Con respecto a la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, Andrés Casati, defensor de Justo Ferreira, acusa al juez Delmás de mal desempeño en sus funciones e ignorancia supina del Derecho. Remarca que el magistrado no observó el deber de excusación, ya que tenía causales de inhibición con Casati. En su escrito de 17 páginas, alega que el citado juez se inhibió de él en cinco causas penales, desde el 2014 hasta el 2018, primero por amistad y frecuencia de trato, y luego, por enemistad, odio y resentimiento. “Los sentimientos de amor, amistad y odio del juez José Agustín Delmás Aguiar fueron fluctuando a lo largo de los años 2014 a 2018, para en el 2020”. Según Casati, no puede tener certeza de que no volverá el odio o resentimiento del juez, y que puede afectar a su defendido. Al final, tras señalar todas las normas violadas por el magistrado, pide al JEM la remoción, teniendo en cuenta el mal desempeño en sus funciones. RECHAZO Por su parte, Delmás, al contestar la recusación y remitirla al Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, solicitó el rechazo de la recusación en su contra. Alega el juez que, como dijo en su resolución, ya desaparecieron las causales de inhibición con Casati, por lo que no tiene inconvenientes de seguir al frente de la causa. El Tribunal de Apelación definirá si sigue o no en la causa.



DEFENSA ATACA. Representante legal de Justo Ferreira pide al Jurado destitución del magistrado.



CONTESTACIÓN. El juez de Delitos Económicos solicitó el rechazo de la recusación en su contra.