En medio del combate bélico, docente busca refugio en tierra guaraní por segunda vez

Ante la llegada de la pandemia, la crisis económica y una oferta laboral para enseñar en la universidad de su pueblo natal, en territorio ruso, decidió retornar al continente europeo. Pero al poco tiempo el ambiente se tornó complejo por la invasión de tropas rusas en Ucrania.

El docente relata que se sentía en una situación incómoda. Constantemente pensaba en los ataques que sufrían sus compatriotas ucranianos mientras él vivía entre prorrusos.

“La vida en la ciudad rusa era tranquila, porque la guerra es a 100 kilómetros al norte, en territorio ucraniano. Pero tuvimos desabastecimiento de alimento, después aumentaron más del doble los precios. Los vuelos civiles en la zona del sur de Rusia están suspendidos, pero día y noche se escuchan aviones yendo a Ucrania, que podría ser para bombardear. Para que la gente no sepa la realidad en Rusia están bloqueadas las redes sociales, no se puede mencionar la palabra guerra, sino conflicto y eso es otra cosa”.

El estrés, recuerda, aumentaba cada vez y deterioraba su salud. “A dónde ir. En Ucrania me rechazaban por colaborar con el país agresor. En Rusia por tener pasaporte ucraniano”. Entre las opciones de migrar a otros países europeos, como España o Alemania, y el sudamericano, se jugó por este último donde ya tenía amistades que lo apoyan, sobre todo moralmente. Destaca que cada mensaje lo ha ayudado a no decaer.

El docente demuestra nostalgia al recordar que tuvo que separarse de sus alumnos y colegas a quienes los recuerda con afecto. Pero, resalta que valora vivir en libertad. “No tengo nada ahora, pero me siento libre. De qué me sirve seguir en Rusia con un trabajo bien remunerado pero sentirme asfixiado cada segundo, no poder emitir mi propia opinión”.

Perfil. Igor cuenta con experiencia en Comunicación intercultural, lengua y cultura ucraniana y rusa, historia y teoría de la literatura internacional, lingüística general y comparativa, sociolingüística, historia de la lengua española. También tiene experiencia como guía turístico y está buscando trabajo. Para contactos, sus números son: +7 988 545-28-74 (0985) 526-009. En el Facebook se encuentra como Igor Protsenko.