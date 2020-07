En la APF hay una honda “decepción”

“Sentí una profunda decepción. Me sacudí, pensé en frío y de vuelta me enfoqué en lo primordial, que es el inicio del torneo el 17 de julio y terminar el torneo sin inconvenientes”, señaló Sánchez a La Sobremesa de Fútbol a lo Grande, ante la bochornosa acción protagonizada por General Díaz el sábado al romper el protocolo al contratar árbitros no habilitados. Señaló además: “Estamos supeditados a lo que nos diga el Tribunal y la Comisión Médica. Desde mi posición queda esperar las decisiones para informar a los directivos del club”. Sánchez manifestó que quedó sorprendido ante el actuar de la dirigencia. “No estaba en nuestros planes que ocurra esto, todos estamos comprometidos. Se previó un amistoso ante Guaireña, que quedó suspendido”. Mencionó que dialogó con los dirigentes del General, que le explicaron lo ocurrido.

Caso Abente. Ayer la APF emitió un comunicado donde solicitó “al club 12 de Octubre de Itauguá nos provea en el transcurso del día 13 de julio de 2020 una descripción pormenorizada sobre los supuestos hechos de los cuales se imputa al jugador Juan Gabriel Abente. De confirmarse los incidentes atribuidos, constituirá una falta gravísima al protocolo de APF”.