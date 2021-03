"En IPS no hubo cambio, solo un relevo para la claque", aseveran

‘‘Acá solo hubo relevo, el cambio se hubiera dado si el presidente (Mario Abdo) traía un equipo nuevo, que no tenga antecedentes de estar en el equipo de la senadora Lilian Samaniego. Eso sería un cambio para el bien de la gestión’’, indicó Rivarola.

Según el médico sindicalista, el modelo de gestión del Instituto de Previsión Social se resume en una foto publicada en las redes sociales de la Amips, en donde aparece la senadora Samaniego, con su equipo de funcionarios de la prevsional y políticos.

Sostuvo que esto se mide por el amiguismo, por servilismo o el sometimiento que tengas a un político. ‘‘Acá no vale tu currículo, no sirve haber ido al extranjero a especializarse en alguna área. No sirve que se haga concurso, tus años de antigüedad, no sirve tu legajo. En esta fotografía hay personas que en otras administraciones han sido sumariadas, expulsadas por irregularidades’’, sentenció.

Puso como ejemplo el nombramiento de Ricardo Oviedo como consejero. Señala que este se posicionó de forma acelerada en dos cargos altos en menos de tres meses y que la consejería vino después de alabar hasta los llantos a Gubetich.

En una de las fotos, por ejemplo, se ve al Dr. Ricardo Oviedo junto a Lilian Samaniego. Rivarola que sorpresivamente este nuevo miembro del consejo fue promovido meteóricamente, en dos meses pasó a ser director de Ingavi, a Gerencia de Salud, donde no estuvo más de un mes y ahora y luego de la alabanza hasta los llantos que le hiciera al ex presidente Andrés Gubetich, ya es consejero, comenta.

‘‘Entonces, lamentablemente ese es el equipo de gestión que cuestionamos’’, indicó. ÚH intentó comunicarse con el Dr. Bataglia para conocer su versión, pero no respondió los mensajes.

‘’Si es que vamos a manejar la salud así, vamos a seguir fracasando siempre, hay que cambiar el modelo’’, advirtió. Dijo que si Samaniego quiere ayudar a IPS, como lo había dicho Gubetich, en nombre de la comisión directiva de la Amips, del personal sanitario y, sobre todo, de los asegurados usuarios, que ayude a la institución desde el Congreso con una ley que se llama cambio de gobernanza, que consiste en cambiar el modelo del consejo para que deje de ser motín político del poder de turno”, expresó.

Agregó que deben ayudar y demostrar el cariño que le tienen a la institución, pero no viniendo a recorrer todos los rincones del IPS para demostrar su poderío y con ello tener influencia en todos los manejos administrativos, de recursos humanos y licitación. “Es clarísimo el pedido que les estamos haciendo’’.

INTIMIDACIÓN

El Dr. Edilberto Rivarola contó que la senadora Lilian Samaniego envió ayer a un escribano a su domicilio para atemorizarlo. ‘

‘Por supuesto no recibí ningún documento. Si me quiere enviar que lo haga a mi oficina a la asociación, yo hablo, me muevo y pienso y digo todo en nombre de mi comisión directiva y de los casi 1.000 asociados, que no me moleste en mi domicilio, le pido a la señora’’, denunció el sindicalista de IPS.

No me van acallar, seguiremos denunciando las irregularidades, la corrupción. Este modelo de gestión que mata a la gente. Dr. Edilberto Rivarola, presidente de Amips.