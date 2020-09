En el Este perciben que ya no es viable el comercio por delivery

La idea en su momento era evitar el nivel de desangre al que llegó Ciudad del Este con más de 45.000 desempleados y unos 7.000 pequeños negocios con cierre definitivo comunicado a la Municipalidad.

“No creo que sea funcional, es mucha burocracia con un sistema de pago que no va a ser fácil, todo el tema de recibir, cómo se va a entregar, además hoy el turista quiere entrar a la ciudad, ya extraña las tiendas de frontera, quiere circular por las tiendas, buscar opciones. Tengo amigos brasileños en todos lados y extrañan la compra de frontera y por eso tenemos que luchar, siendo todo el protocolo sanitario para la seguridad de todos”, comenta el empresario Jorbel Griebeler.

En otras palabras, el empresario asegura que lastimosamente en este momento ya no hay condiciones, debido a que la crisis económica alcanzó niveles nunca antes vistos en la ciudad. “La idea es espectacular, no se de quién fue la iniciativa, una lástima que llegó tarde. Debió aplicarse cinco meses atrás, justamente para no llegar a donde hoy estamos. Estamos en situación crítica y caótica, mucho desempleo, muchas empresas que cerraron ya no va a abrir más”, señaló.

El empresario insistió que el perjuicio acumulado en los comercios de frontera, a consecuencia de la pandemia del coronavirus y el cierre de frontera que está a días de cumplir 7 meses, es incalculable. “No podemos hablar de otra cosa que no sea la reapertura del Puente de la Amistad con los protocolos necesarios. El perjuicio que acumula el comercio de frontera es incalculable.

APERTURA TOTAL. Griebeler también es del criterio que no resolverá nada una apertura parcial, asegurando que debe ser total y en eso coincide plenamente con la posición asumida por la Municipalidad y la Gobernación, que no es más que el reflejo de lo que la gente siente en esta parte del país.