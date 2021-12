En Caacupé instan a Navidad sin excesos ni accidentes

“Ojalá no permita Dios que haya excesos y muerte por imprudencia. El famoso ka’ure” (borrachera) Dios no permita eso”, fue lo que dijo el religioso ante los feligreses.

La celebración de la Nochebuena y la Navidad justo coinciden con el fin de semana, días en los que se registran mayor cantidad de accidentes de tránsito, de acuerdo a lo reportado usualmente por la Patrulla Caminera.

Desde la entidad estatal confirmaron ayer que se encuentran abocados en el Operativo Plan Verano, que se coincidiría con las fiestas que se vienen este y el próximo fin de semana.

Más de 330 conductores dieron positivo al alcotest en los últimos días. Se registraron 43 accidentes viales, con 26 heridos y 5 víctimas fatales.

El monseñor Valenzuela enfatizó en ese sentido en la importancia del cuidado individual y de la familia para evitar este tipo de sucesos durante la conmemoración del nacimiento del Niño de Dios.

Solidaridad. En otro momento de su homilía, el arzobispo de la Villa Serrana manifestó en la Basílica que en este tiempo, además de la reflexión, no se debe olvidar a las personas que pasarán las fiestas en soledad.

Instó a elaborar una lista de personas, entre familiares, amigos y vecinos del barrio que van a pasar solas esta Navidad y las fiestas de fin de año.

“Que en esta Nochebuena se haga una lista de personas, que son vecinas o del barrio en donde uno vive, y que se sabe pasarán en soledad y con sufrimiento esta Navidad, para invitarles a ser partícipes de la mesa de Nochebuena que se está preparando en cada domicilio y se tenga así una cercanía del hermano que está alejado de nosotros”, manifestó Valenzuela.

Destacó que muchas veces estas personas pasan en silencio su sufrimiento, quedando inadvertidos en la comunidad.

“Las necesidades de estos hermanos nuestros que muchas veces, el vecindario ignora o desconoce, pero les digo mis hermanos que la fe se nutre de caridad”.

Recordó, pues, a la Virgen María, instando a que se la tenga en cuenta especialmente en los próximos días.

“Tenemos que pedir a la Virgen entonces, la gracia divina porque en esta Navidad sea hacia afuera, no tanto hacia dentro pero no dispersa, extrovertida. Que el centro no sea el yo. Sino el tú de los hermanos”.

Pidió que estos días sea de reflexión y de apoyo para las personas que necesitan. “Que María santísima nos ayude a mantener entonces el recogimiento interior indispensable, para buscar la alegría profunda que nos trae el nacimiento del Niño Dios. A nuestra madre celestial nos dirigimos pensando en quienes van a pasar la Navidad en la tristeza”, enfatizó. DB



