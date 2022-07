En Amazon joven publica sus Pensamientos pandémicos

Pensamientos pandémicos se titula el libro del autor paraguayo Federico Gaona que ya está disponible en Amazon. El trabajo es un compendio de 60 reflexiones sobre diversos temas de la vida, escritas en estos últimos años, algunas de ellas son del criterio moral, el rencor y la curiosidad sana.

Gaona, de 33 años, considera en la obra que con el bien florecen las virtudes; con el mal, nos marchitamos o que la codicia, al poner el corazón en lo que no tenemos, nos impide ser felices aprovechando los bienes ya poseídos. También considera que para vivir bien no hay que olvidar que todo transcurre ahora y que no debemos caer en la trampa del tiempo, es decir, la tiranía del pasado o del futuro.