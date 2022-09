En Alto Paraná hay universitarios extranjeros con migración irregular

Si bien los datos no están actualizados, se estima que unos 15 mil estudiantes brasileños estudian en esta frontera y están en situación irregular. Buscando corregir esta situación la Dirección General de Migraciones realiza jornadas de regularización en la frontera. “Si bien no son datos actualizados, pero no creo que haya cambiado tanto, sobre todo después de esta pandemia, donde el tráfico de estudiantes empezó de nuevo a aumentar”, explicó Alexis Muñoz, coordinador de la jornada migratoria que se inició ayer en la casa de gobierno departamental y que se extiende hasta el viernes.

De esta cantidad explicó que no se tienen estadísticas de cuánto estarían en forma irregular. “Pero con estas jornadas de regularización se redujo la cantidad de irregulares, por el hecho de que estamos ayudando para que puedan solucionar. Pero igual tenemos la información de que hay muchos alumnos que están de forma irregular, incluso que ya están en los últimos años de su carrera y todavía no tienen ninguna documentación de Migraciones”. Insistió en que desde Migraciones con estas jornadas buscan solucionar esta situación de cientos de alumnos universitarios para que después no tengan problemas para recibir sus respectivos títulos. “Sea para tener su títulos o registro, les invitamos para que vengan”.

Si bien el funcionario aseguró que desde Migraciones se hacen controles aleatorios, en la práctica se ven sobrepasados, además las sanciones para esta situación irregular se basan en una ley muy antigua y se espera tener mayor peso con la nueva ley migratoria que ya tuvo sanción en ambas cámaras del Congreso y se espera sea sancionada por el Poder Ejecutivo nacional.

NOTIFICACIÓN. Muñoz aseguró que se realizan controles en las distintas universidades e incluso se les notifica a las personas, así como también en los puestos de control en el momento de ingreso al país. “Cuando ingresan los estudiantes se les hacen las notificaciones, pero igual es muy difícil porque es mucha y de repente no tenemos la cantidad de funcionarios para hacer el control total en los puestos, porque es una frontera muy grande”.

“Acá en CDE hay una gran afluencia de estudiantes brasileños en las universidades. En Alto Paraná hay muchos extranjeros que están de forma irregular, especialmente los estudiantes. Ellos tienen que saber que, para poder estudiar aquí, tienen que tener una residencia, por lo menos temporal, para estar de forma legal aquí en el país”, agregó el funcionario. Dijo que no podrían ser estudiantes si no tienen su residencia migratoria. “Ellos no pueden estudiar como turistas, por ejemplo, entonces invitamos a que vengan, si tienen dudas acá tenemos una mesa de información. Que no tengan miedo y vengan a tratar de solucionar su situación migratoria”. Explicó que por acuerdo del Mercosur con mínimos documentos pueden regularizar su situación de estadía en el país.