Empresa hace limpieza sin costo de vehículos chatarras a comisarías

Esto se da en el marco de una orden judicial que ordenaba el retiro de los vehículos llamados chatarras que copan las instalaciones policiales.

Este documento judicial, según fuentes policiales, autoriza a la institución a entregar a una empresa los vehículos, como fue establecido en la sentencia dictada por la jueza Vivian López.

Sin embargo, se dieron cuestionamientos sobre la elección de una sola empresa para realizar el servicio y que se llevarán los rodados sin pagar ningún centavo a la Policía, según afirman.

Desde el Ministerio del Interior aseguraron que Merva SA fue la única que ofreció ir a buscar las chatarras de cada local policial, mientras que otras firmas habrían manifestado que no contaban con la logística para ir a retirarlas.

El comisario Jorge Medina, director administrativo de la Policía Nacional, en su afán de despejar cualquier tipo de dudas sobre la actuación policial, aclaró que no existe ningún acuerdo económico.

“No hay venta de ningún vehículo viejo. Estamos haciendo un convenio y una sola empresa tiene la buena voluntad de retirar”, expresó.

Para el jefe policial, la urgencia pasaba por sacar del lugar los vehículos, que ponen en riesgo la salud de los vecinos de las comisarías. “Lo más urgente es retirar esas basuras”, agregó.

El comisario Medina aclaró que el pedido de la institución policial a la empresa es que deje limpio el lugar luego de retirar los vehículos.

También está prevista la construcción de un tinglado, que servirá como depósito de vehículos que será construido por la empresa elegida.

La medida judicial se dio ante el riesgo de que los rodados abandonados puedan ser eventuales criaderos de mosquitos transmisores del dengue.

trabajos. Ayer, comenzaron los trabajos en las comisarías del área metropolitana.

La primera sede en ser visitada fue la Comisaría Cuarta de barrio Obrero.

Alrededor de diez funcionarios de la empresa chatarrera despiezaron los vehículos que tengan más de cinco años varados en la sede policial y que formen parte de ningún litigio judicial.

Se llevaron motocicletas y automóviles que luego pasarán por una prensa para ser destruidos y luego ser vendidos como chatarras.

Luis Villamayor, representante de la empresa que fue beneficiada, explicó que lo que más trabajo da a sus empleados es el desarme de los automóviles para luego alzar por partes en el camión para su destrucción total. “Poco o nada de repuestos es lo que vamos a poder recuperar. Se compacta y se vende como chatarra, son hierros viejos”, explicó.

El empresario, que desde hace tiempo se dedica al negocio de la venta de hierros viejos, afirmó que hace un tiempo ya solicitó quedarse con los vehículos en desuso. “Nosotros presentamos un proyecto. No es un trabajo que se hace en un día. Todas las comisarías me están llamando pero estamos haciendo por parte”, añadió.

Opinión

“Si el presidente no se enfermaba (...)”

“Llevo 60 años viviendo en este barrio (Obrero) y ya le pedimos a varios intendentes que saquen los automóviles chatarras de las calles. Llegamos a escribir cartas a Evanhy de Gallegos, a Martin Burt, entre otros. Hace más de 20 años que estamos pidiendo esto. Si el presidente de la República no se enfermaba de dengue, a lo mejor no se llevaban los autos. Estamos muy contentos porque van a dejar limpias las calles”. Mirta Mojoli, vecina.

Pedido de bomberos

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay también solicitó acceder de forma gratuita a vehículos que reúnan las condiciones para que puedan ser utilizados en prácticas de rescates. Directivos incluso llegaron a tener una audiencia con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, en la que estuvieron acompañados del diputado Hugo Ramírez. Los voluntarios realizan dos cursos por mes y para cada uno se necesitan como mínimo seis vehículos de esas características.