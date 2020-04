Empleados despedidos hacen olla popular para sobrevivir en CDE

Viven en los alrededores del microcentro comercial, en la zona de barrio Juan Emilio O’Leary. Señalan que ya no tienen como sostenerse y que salieron a la calle a pedir colaboración de la gente para poder sobrevivir. “Somos gente que trabajamos en el microcentro y que ahora nos quedamos sin trabajo. Muchos piensan que tenemos plata porque vivimos cerca del centro, pero estamos en alquileres, somos trabajadores nomás y que estamos todos sin una fuente de ingreso”, relata Alberto Pintos. Dijo que ellos dependen exclusivamente del microcentro. En su caso particular, refirió que trabajaba como cocinero de un restaurante y que cerró sus puertas desde el inicio de la cuarentena. “Tenemos compañeros que trabajan de mozo, los restaurantes están todos cerrados, no hay eventos, nada. Estamos acá porque no hay empleo. Tenemos que pagar el alquiler y no tenemos, mientras que los compañeros que tienen IPS no saben cuándo van a cobrar”.

Comentó que diariamente realizan almuerzo y desayuno para alrededor de 350 personas y cada día se van sumando más personas a los que no sé le puede decir que no, porque todos están en la misma situación. Pinto indicó que para el almuerzo de ayer recibieron donación de verduras del Mercado Municipal de Abasto y de los diputados Carlos Portillo y Jorge Brítez. “Son los únicos políticos que se acordaron de nosotros. No solo con el almuerzo la gente vive y gracias a las donaciones estamos logrando hacer también el desayuno. Cada día va sumando más personas y lo podemos decirles, no sos del barrio y no darle. Muchas veces damos todo y nosotros nos quedamos sin comida”, añadió.

EN HORQUETA. Miembros de la Federación Nacional Campesina de Horqueta donaron ayer unos 4 mil kilos de productos agrícolas a familias más humildes de esta ciudad. Los agricultores afiliados a la FNC juntaron los productos agrícolas y entregaron como símbolo de solidaridad a las familias urbanas. Carlos medina indicó que la solidaridad es para ayudar a las familias humildes y, al mismo tiempo, demostrar la importancia de la tierra, que debe producirse mucho mejor. “Acá llega, frutos de trabajo de muchos conciudadanos que demuestran su solidaridad con sus conciudadanos”, dijo Medina. Entre los productos entregados sobresalen mandioca, poroto, zapallo, pomelo, maíz molida, banana, limón.

EN PEDRO JUAN. Miembros de la ARP regional Amambay donaron un total de 30 cabezas de ganado para ser faenados y entregados a familias de escasos recursos. Ayer, un total 900 familias se beneficiaron carne a través de una donación efectuados por varios ganaderos de la zona, la coordinación recayó sobre la Pastoral Social de varias parroquias de PJC quienes tuvieron a su cargo la elección de las familias de muy bajos recursos en especial las que están en los diferentes barrios.