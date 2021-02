“Empezar de cero en un país desconocido y lejano fue un reto”

–Las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Turquía datan de 1953, pero la apertura de la Embajada turca en Asunción se dio recién en noviembre del 2018 y la de Paraguay en Turquía, en febrero del 2019. ¿Qué ha cambiado con esta decisión adoptada recíprocamente?

–Es cierto que la apertura de nuestra Embajada en Asunción en 2018 fue 65 años después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Las relaciones de Turquía con América Latina fueron muy limitadas hasta 2006, cuando el Gobierno lanzó una nueva iniciativa de apertura a la región.

La decisión de abrir embajadas fue tomada durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, a Paraguay, en marzo de 2017. Fue la primera visita de un ministro de Exteriores turco a Paraguay. Luego, al año siguiente, abrimos nuestra Embajada aquí y tuve la suerte de ser elegida para representar a Turquía como la primera embajadora residente en este hermoso país. El gran paso que hemos dado con la apertura recíproca de embajadas ha permitido que las relaciones bilaterales hayan trascendido y logrado un entendimiento mutuo, analizando las posibles áreas de cooperación más de cerca.

–Como primera embajadora residente de Turquía en Paraguay le ha tocado organizar la sede diplomática en Asunción. ¿Qué le ha representado esta tarea de iniciar de cero la legación?

–Es verdad que empezar de cero en un país desconocido y lejano fue todo un reto para mí. Conocía poco del país y era una gran tarea. Llegué a Asunción a medianoche con estas sensaciones, pero a la mañana siguiente fue un día radiante y muy bonito. Me encantó Asunción desde esa mañana. La cooperación de las autoridades y la cálida acogida del pueblo paraguayo han convertido este enorme reto en la experiencia más maravillosa, tanto personal como profesional para mí. Paraguay permanecerá en mi corazón para siempre.

–Paraguay recibió por primera vez la visita de un presidente turco en diciembre del 2018. ¿Qué ha significado para las relaciones entre ambos países la breve presencia en Asunción de Recep Tayyip Erdogğan?

–Las visitas de alto nivel son muy importantes para dar un impulso a las relaciones. La visita de mi presidente a Paraguay fue histórica, ya que fue la primera a nivel de jefes de Estado entre nuestros dos países. Aunque fue corta, ha tenido un impacto importante en nuestras relaciones. Fue un claro mensaje al más alto nivel de que Turquía está dispuesta a fortalecer sus relaciones con Paraguay. Por primera vez, los temas de la agenda de dos países han sido abordados por el liderazgo de ambos países.

El presidente Erdogan y el presidente Abdo, así como las primeras damas de ambos países, iniciaron una estrecha amistad. Si lo recuerda, la donación de los suministros sanitarios durante la pandemia ha sido una consecuencia de esta amistad.

–El presidente Mario Abdo Benítez tenía marcada una visita a Turquía, pero se suspendió por la pandemia. En la agenda figuraba la firma de varios acuerdos. ¿Puede recordar algunos de estos?

–El presidente Erdogan desea recibir al presidente Abdo en Turquía. Estamos trabajando juntos como diplomáticos de dos países para que esta visita sea lo más fructífera posible. Como tenemos que completar el marco legal de nuestra cooperación, hay muchos acuerdos sobre la mesa. Se trata de documentos sobre la cooperación en diferentes ámbitos, como cultura, educación, ciencia, asuntos jurídicos, defensa y relaciones económicas. Todos ellos sentarán las bases para estrechar las relaciones.

–¿Qué falta para concretar un acuerdo de promoción y protección mutua de inversiones para establecer una infraestructura legal que permita el desarrollo de las relaciones de inversión entre Turquía y Paraguay?

–El acuerdo de protección y promoción mutua de las inversiones es sin duda un documento importante. No me cabe duda de que será una buena motivación para los inversores turcos. Ya está casi listo, ahora esperamos que la parte paraguaya introduzca algunas modificaciones. Creo que podremos firmarlo durante la visita del presidente Abdo. Firmar este tipo de documentos durante una visita importante da más visibilidad al documento y es una señal de la importancia que se le otorga.

–¿Tuvo alguna dificultad para adaptarse a un país latinoamericano, considerando que su experiencia ha sido sobre todo con el Sudeste de Asia y Pacífico, como directora general adjunta de la Cancillería de su país para esa parte del mundo?

–Es cierto que fui directora general adjunta para Asia y Pacífico antes de venir aquí. Mi conocimiento de América Latina era muy limitado. Durante mi cargo de ministra consejera en la Embajada de Turquía en Madrid tuve algunas impresiones sobre temas de América Latina. En la diplomacia siempre se puede cambiar de dirección. Sin embargo, mi experiencia en la región asiática y del Pacífico me ha sido muy útil, ya que Turquía también tenía una política de apertura en esta región. A nivel personal nunca me he sentido como una extraña en Paraguay. Aunque no hable de manera perfecta español, tener un corazón abierto me ayudó a conectar con la gente.

–Con un 2020 signado abruptamente por la pandemia, ¿cuánto ha podido llevar adelante su plan de gestión en un escenario de emergencia sanitaria?

–2020 ha tomado al mundo entero sin estar preparado para la pandemia. Los profesionales de todos los sectores tuvieron que navegar en aguas desconocidas. Teníamos una nueva normalidad y teníamos que encontrar nuestro camino. Al principio hubo algunos casos de emergencia, como el envío de regreso a Turquía de ciudadanos que se habían quedado atrapados aquí porque las compañías aéreas habían suspendido sus vuelos. Luego tuvimos que avanzar en la agenda. Las reuniones por internet nos han ayudado mucho. Tuvimos una reunión virtual entre los ministros Çavusoglu y Antonio Rivas Palacios, y se firmó el primer acuerdo en línea sobre cooperación en varias áreas.

–¿Cuál es su percepción en cuanto al conocimiento que tienen los paraguayos de la República de Turquía?

–Cuando llegué aquí por primera vez me sorprendió gratamente ver que gracias a las telenovelas había un conocimiento de Turquía. Después conocí a gente que sabe mucho sobre la historia de Turquía. Durante mi estancia aquí, a través de las plataformas de redes sociales de la Embajada, intenté compartir información sobre la cultura turca. Los becarios turcos y las clases de turco en línea han demostrado que a los paraguayos les gustaría aprender más sobre Turquía.

Por otro lado, en Turquía también está aumentando el interés por conocer más acerca de Paraguay. La noticia de que los paraguayos utilicen nombres en turco ha sido noticia allá. Como embajadora intenté forjar los vínculos para potenciar este intercambio.

–¿Qué opina del papel de las telenovelas turcas en ese sentido?

–Las telenovelas turcas han tenido éxito en todo el mundo. Durante mi estadía he visto que las series no solo ayudan a dar una imagen de Turquía, de cómo viven los turcos, sino que también han creado una curiosidad por Turquía. Aquí he visto que se venden tazas de té turcas. Aparentemente, los paraguayos están dispuestos a aprender más sobre Turquía. Muchas veces, la gente me hizo preguntas sobre series históricas. Disfruté mucho de esta parte de mi trabajo.

–¿Cómo está hoy el intercambio comercial entre Paraguay y Turquía? ¿Qué proyecciones existen para que aumente?

–El intercambio de negocios se ha visto muy afectado durante la pandemia, a pesar de que en los dos primeros meses del 2020 empezamos con récords en los registros. A lo largo de 2020 estuve en contacto con diferentes empresarios y a partir de 2021, creo que podremos ver un aumento del volumen comercial y también de la diversidad de la gama de productos.

–¿En qué áreas se centra la cooperación turca en Paraguay?

–Se centraron básicamente en educación y salud. Durante la visita presidencial del 2018, la primera dama de Turquía, Emine Erdogan, realizó donaciones de una ambulancia, 40 sillas de ruedas y una incubadora. En marzo del 2020, a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) y trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, se inauguraron las mejoras en la sala de Unidad Neonatal Intensiva con cuatro incubadoras y equipamientos en el Hospital Materno Infantil de Trinidad.

En el área de educación, a través de la Agencia TIKA, se realizaron mejoras edilicias de la Escuela Pública República de Turquía de Luque. Esto incluyó la construcción de un nuevo bloque para la parte administrativa, así como también un parque infantil.

En cooperación con el Ministerio de la Niñez, entre los meses de abril y mayo 2020, se han realizado visitas a albergues de los departamentos Central y Caaguazú del programa Paimac, para entregar kits de alimentación, vestimentas y calzados de invierno.

En junio, Turquía realizó una importante donación de once toneladas de insumos médicos, consistente en mascarillas, overoles, protectores de calzados, entre otros. Esta entrega ha sido posible gracias a la amistad construida entre ambas primeras damas.

–Resultó toda una novedad la promoción de becas para que jóvenes paraguayos estudien en alguna universidad turca. ¿Cuántos accedieron a esta posibilidad?

–Hasta el momento, cuatro paraguayos han sido beneficiados con las Becas Türkiye, de los cuales tres han viajado en 2019 y estudian carreras de grado y de maestría. En 2020, y a pesar de las circunstancias de la pandemia, una joven estudiante se sumó al grupo de becarios para carrera de grado. Debo destacar que estas becas son completas, proveen no solo la matrícula, sino que también curso de idioma turco por un año, seguro médico, alojamiento, pasajes aéreos, manutención mensual. Este año espero que haya más solicitudes.

–La Embajada había promocionado un curso online de idioma turco. ¿Hubo interesados?

–Sí, notamos el crecimiento del interés por el aprendizaje del idioma y gracias a la colaboración del Instituto Yunus Emre, prestigioso y renombrado centro cultural de difusión de la lengua y cultura turca, que imparte los cursos de forma online y gratuita, hemos llegado a una convocatoria de más de 1400 estudiantes en el 2020. Este año queremos llegar a más.

ENTREVISTA A ARMAGAN INCI ERSOY, PRIMERA EMBAJADORA DE TURQUÍA EN PARAGUAY