Embajador retruca a Peña por llamar haraganes a argentinos

“Hay mucha gente que no quiere trabajar, nuestros vecinos acá en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad y eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, expresó Santiago Peña, candidato a presidente del Partido Colorado, durante un discurso en el marco de la campaña electoral, y generó la reacción no solo a nivel local, sino internacional.

Ayer se viralizó un video donde se le ve al presidenciable colorado ante un auditorio hablando de lo que quiere para el país. “Yo quiero un Paraguay donde no haya pobres, no quiero un Paraguay donde haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo”, se le escucha decir.