Embajador no denuncia ni acusa, aclara

El ex embajador paraguayo ante la Argentina Julio César Vera Cáceres dijo en una nota de aclaración que no acusó de negligentes a los ex cancilleres Antonio Rivas Palacios y Federico González ni al Ministerio de Salud, luego de que el martes diera a conocer detalles de gestiones que había iniciado ante laboratorios que producen y representan a dos marcas de vacunas contra el Covid.