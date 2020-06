Elijamos el amor, aunque cueste

Se extracta algunas frases del papa Francisco en relación a la lectura de hoy que nos puedan ser útiles para el momento actual que vivimos… “Ojo por ojo, diente por diente”. Sobre este versículo, el Papa afirma que significa “un paso adelante” en las relaciones entre las personas, porque “evitaba represalias peores: Si alguien te ha hecho daño, le pagarás con la misma medida, no podrás hacerle algo peor.

Que las controversias terminaran con un empate era ya un paso adelante”, pero la estrategia de Jesús: Él “va más allá, mucho más lejos: Pero yo les digo: No hagan frente al que les agravia” (Mt 5,39). Detrás de esta afirmación está el modo de proceder de Dios mismo: “Que el Padre, nuestro Padre, ama siempre a todos, aun cuando no es correspondido. Él hace salir su Sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos”.

“¿Qué me preocupa en la vida: Mis enemigos, quién me aborrece, o amar?”, a esto responde: “No te preocupes de la maldad de los demás, o del que piensa mal de ti. En cambio, comienza a transformar tu corazón por amor a Jesús. Porque quien ama a Dios no tiene enemigos en el corazón. El culto a Dios es lo opuesto a la cultura del odio”.

El obispo de Roma insistió en la necesidad de combatir la cultura del odio: “Esta es la revolución de Jesús, la más grande de la historia: La que pasa del odio al amor por el enemigo, del culto a la lamentación a la cultura del don. ¡Si pertenecemos a Jesús, este es el camino!”.

El Papa nos advierte sobre la consideración de creer que la lógica de Jesús es un fracaso: “A los ojos del mundo él es un perdedor, pero a los ojos de Dios es un ganador”. Ante la tentación de devolver violencia porque he recibido violencia, el Papa nos recuerda las palabras que Jesús dijo a Pedro: “El Señor también nos repetiría a nosotros las palabras que dijo a Pedro en Getsemaní: Mete la espada en la vaina” (Jn 18,11) y luego prosiguió: “No, la solución no es desenvainar la espada contra alguien, ni tampoco huir de los tiempos que nos toca vivir. La única solución es el camino de Jesús: El amor activo, el amor humilde, el amor hasta el extremo” (Jn 13,1).

(Frases de https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-02/papa-francisco-elegir-amor-aunque-cueste.htmly https://www.europasur.es/opinion/articulos/dia-amor-fraterno_0_1453954688. html).