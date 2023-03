Eligen a Gustavo Ocampos como el segundo ternado para la Corte

La sesión que se inició para elaborar la terna que inició el pasado lunes 13 continuará este miércoles 22 a la mañana, último día que tienen los miembros del CM para finalizar la terna, según lo que establece la ley, que da un plazo máximo de 10 días.

Presión. El candidato Rubén Darío Romero Toledo está a un voto hace varias sesiones pero no logra el consenso del mínimo de seis miembros del CM, y cuenta con la presión de la cúpula del Partido Colorado, que reclama el cupo dejado por Antonio Fretes en la CSJ.

Los candidatos Gustavo Abraham Auadre, María Teresa González de Daniel, tampoco lograron cerrar los números durante las rondas realizadas en sesión y llegaron en cierto momento a tener cinco votos.

En el caso de Romero, un sector claro presiona por su inclusión en la terna, conformado por el diputado colorado Roberto González, el representante del Ejecutivo Enrique Kronawetter, el consejero Jorge Bogarín, el representante de la UCA César Ruffinelli, y el de la UNA Gustavo Miranda.

Este grupo sostuvo la candidatura de Romero durante las sesiones y en la última ronda realizada ayer manifestaron que su posición no variaría y que esperaban que los demás cedan para ponerle fin al proceso y culminar la terna de una vez.

Sin embargo, los que no apoyan que Romero entre son el senador Pedro Santa Cruz, el ministro de la Corte Eugenio Jiménez Rolón, y el titular del CM, Óscar Paciello, quien incluso fue consultado al respecto y dijo que su criterio es que debe entrar otra persona.

“No he dado mi voto al doctor Romero, se lo he dicho a él mismo, no voy a impedir que los demás miembros voten por él, pero yo soy franco y sincero, me debo a mis convicciones y lugar, y muchos colegas entenderán mi postura, no se trata de traer a mi equipo a posicionarle en este cargo o en alguno del sistema, se trata de tratar de elegir a los mejores para los cargos que son de importancia”, señaló Paciello.

Otros candidatos que fueron propuestos pero tampoco reunieron los seis votos fueron José Casañas Levi, Esteban Kriskovich, María Elodia Almirón, Javier Dejesús Esquivel, José Ignacio González Macchi, Delio Vera Navarro, Rosa Yambay Giret, entre otros.

Por otro lado, mientras los miembros del CM sesionaban, afuera se manifestaban las representantes de la Asociación de Abogadas del Paraguay y del Colegio de Abogadas del Paraguay, pidiendo que mujer integre la terna de candidatos para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia.



Juez votó contra las DDJJ públicas

El segundo ternado para la Corte Suprema de Justicia, el juez Gustavo Adolfo Ocampos González, es actualmente miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal del Segundo Turno, donde en el año 2018 fue el único de los tres miembros que votó en contra del fallo del juez Penal Rubén Darío Riquelme, que había resuelto a favor de la publicidad de las declaraciones juradas de funcionarios públicos. Los demás miembros Gustavo Santander (primer ternado) y Pedro Mayor Martínez fueron los que respaldaron la decisión del juez.