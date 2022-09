Elevan a USD 1 millón la recompensa por los tres secuestrados

El senador por el Frente Guasu Miguel Kencho Rodríguez, proyectista, sostuvo que el aumento de la recompensa podría tener un gesto positivo. Calificó como una “vergüenza nacional” que el Paraguay tenga a un ex vicepresidente secuestrado y que se ofrezcan solo USD 200.000 para dar con su paradero.

“Hemos aprobado por unanimidad elevar la recompensa sobre información de secuestrados Óscar Denis, Edelio Morínigo, Félix Urbieta. Planteamos esto por una sola cuestión de vergüenza. Tenemos un vicepresidente de la República, ex vicepresidente, secuestrado y no contamos con ninguna información, un ex senador de la República que estuvo sentado aquí, en este lugar. Creemos que aumento de recompensa puede tener gesto positivo”, sostuvo el legislador.

La propuesta de normativa establece que los G. 6.000 millones más que serán asignados para este fin provengan de los gastos reservados de la Presidencia de la República y que los recursos provengan de los ajustes de impuestos previstos para el año entrante.

Por su parte, la senadora Desirée Masi cuestionó de dónde saldrán los fondos. Indicó que las recompensas no están establecidas por ley del Congreso, sino que es decisión administrativa del Ejecutivo en uso de sus facultades.

Los recursos destinados a gastos reservados están en ámbito de influencia de FTC. Lo que tiene destinado 5.000 millones, ejecución 60%, saldo de 2 mil millones a agosto, sin resultado alguno de grupos que operan en la zona Norte. Nuestra pregunta, el problema en qué radica, en el monto asignado a recompensa, modelo de combate o estrategia. Nunca pidieron aumento de recompensa

El proyecto de ley fue aprobado por amplia mayoría y el texto será remitido a la Cámara de Diputados.

Edelio Morínigo y Óscar Denis fueron secuestrados por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, mientras que Félix Urbieta está en manos del Ejército del Mariscal López.