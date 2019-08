Elección de reinas para representar a Paraguay

También recibieron los cetros y bandas Jazmín Saucedo, como Miss Silueta; Juany Ortega, como Miss Elegancia; Neida Noguera, como Miss Panamerican; Romina Godoy, como Miss Fotogénica, y Cayetana Ayala se llevó el reconocimiento de Miss Top Model 2019.

Las nuevas reinas recibieron sus coronas de manos de las soberanas de belleza del 2018: Miss Universo Paraguay, María Belén Alderete Gayoso; Miss Mundo Paraguay, Maquenna Mayra Gaiarin Díaz; Miss Internacional Paraguay, Daysy Lezcano, y Miss Tierra Paraguay, Larissa Soledad Domínguez Morel.

En el encuentro se presentaron en vivo los artistas Marijó Obregón, Lennys Paredes, Nicole Arz, Daisy Lezcano (Miss Internacional 2018), Giselle Ditze y Rebecca Arramendi, además de Rodolfo Friedmann y el grupo musical Cumbre Bohemia.

EL JURADO. Fueron parte del equipo de selección la Miss Paraguay 1995, Bettina Barboza de Ray; la Miss Paraguay 1991, Vivian Benítez; el director de One to One, César Fretes; el propietario de Margraf, Marcos Margraf; y el director de Icaro para Être Belle, Nelson Vera y Aragón. Además de la Miss Mundo 2010, Egny Eckert; la Miss Mundo 2013, Coral Ruiz, y el jefe comercial de Amaszonas Wilson Núñez.

INTERNACIONAL. La Miss Universo Paraguay, Ketlin Lottermann viajará al concurso de belleza Reina Hispanoamericana, a celebrarse en Bolivia, en noviembre de este año, además de la competencia Miss Universo, que se realizará a finales del año, a llevarse a cabo en un país a confirmar. Araceli Bobadilla viajará a Londres, Inglaterra, en busca de la corona internacional de Miss Mundo 2019. Jociani Repossi participará en Miss Tierra en Filipinas y Elida Lezcano competirá en Japón, en el Miss Internacional.