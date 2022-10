El show que revive a Michael Jackson llega a Paraguay

El próximo 15 de noviembre, en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay, llega por primera vez al país el show This is Michael, que revive a la leyenda del pop Michael Jackson.

This is Michael llega al país de la mano de One Entertainment y cuenta con el apoyo de Radio Urbana 106.9 FM. La cita para los seguidores de la leyenda y único rey del pop es el próximo martes 15 de noviembre en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay.

THIS IS MICHAEL EN ARG (show)-233.JPG

Se trata de un espectáculo internacional que trae a escena lo mejor del rey del pop que ha conquistado al mundo. La misma cuenta con una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos, con un montaje escenográfico impactante, así como Michael Jackson tenía acostumbrado a su exigente público.

El encargado de personificar a Jackson es Lenny Jay, quien no solo impacta por su parecido físico, si no por ser quizás el imitador más preciso a nivel vocal.

This is Michael es un espectáculo cargado de éxitos, vestuarios y un diseño visual impresionante que te hará vivir los hits de Michael Jackson como si fueran actuales.

THIS IS MICHAEL EN ARG (show)-48.JPG

El montaje escenográfico y visual realizado íntegramente por la productora internacional Qualumpur actualiza el show del rey del pop al siglo XXI, haciendo clara referencia a This is it, el show definitivo que nunca pudo estrenar Michael Jackson, tras su repentino fallecimiento.

El costo de las entradas son Thriller G. 350.000, Urbana Experience G. 320.000, Beat It G. 295.000, Smooth Criminal G. 260.000 y Off The Wall G. 210.000.

14101f67-af75-db65-cd1b-d9e5978806b1.jpg

A la fecha se ha habilitado una preventa exclusiva para clientes de Banco Itaú que va hasta este sábado 22 de octubre. Las compras con tarjetas de crédito Visa Itaú, tienen un 20% de ahorro y hasta 10 cuotas sin intereses, únicamente para compras en el sitio web de reduts.com.py