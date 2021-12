El Senado tratará jueves acuerdos para designar embajadores a Riera y Ovelar

El pedido de acuerdo constitucional para designar embajador a Enrique Riera ante la OEA tendrá una nueva chance este jueves en la sesión del Senado, luego de haberse postergado la semana pasada. Aunque también se incluyen en el orden del día los otros seis pedidos de acuerdo para nombrar embajadores, fuentes del Senado señalan que, además de Riera, solo se trataría la nominación de Nancy Ovelar, propuesta por el Ejecutivo para la Representación Permanente del Paraguay ante la Unesco, en París.

Ambas nominaciones son políticas y, hasta ahora, solo Riera compareció ante los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores para presentar su plan de gestión en caso de ser darse su designación, en tanto, Nancy Ovelar también concurrió, pero no pudo terminar su exposición, porque la reunión había quedado sin cuórum. Los otros 5 candidatos propuestos no pudieron hacerlo. La comisión no emitió dictamen sobre el pedido de acuerdo para designar a Riera, ni a Nancy Ovelar. Aún así, el tema figura para la sesión del jueves. Según fuentes del Senado, hay intenciones de priorizar solo estos dos nombres y dejar para el próximo año legislativo la convocatoria a los otros candidatos. Los senadores Lilian Samaniego y Arnaldo Franco, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, se encuentran en Washington participando del vigésimo foro parlamentario de Inteligencia - Seguridad, por lo que en la fecha no habrá reunión de esta comisión asesora.