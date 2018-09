El Ropero Santander va por la Juve

El Ropero Santander, que anotó en la victoria por 2-0 sobre la Roma en la fecha anterior, manifestó en la previa: “Juve? No es solo Cristiano Ronaldo, ha estado ganando durante años en Italia y es muy fuerte, trabajaremos con calma para obtener lo mejor”.

El Bologna logró su primer triunfo en el certamen, a lo que el delantero agregó: “Hemos tenido que mejorar en algunas cosas y todavía tenemos que trabajar mucho, estamos demostrando entender lo que el entrenador nos pide”.

El elenco azulgrana despegó de la última zona de la clasificación y totaliza 4 unidades. Por su parte, la Juve comanda la Serie A con puntaje perfecto (15 unidades).

En otro duelo, el paraguayo Édgar Barreto disputará su juego 101 con la Sampdoria, que visitará al Cagliari (15.00)

Otros juegos para hoy: Udinese vs. Lazio (13.00), Genoa vs. Chievo (15.00), Napoli vs. Parma (15.00), Atlanta vs. Torino (15.00) y Roma vs. Frosinone (15.00). Mañana: Spal vs. Sassuolo (13.00) y Émpoli vs. Milan (15.00).

VICTORIA DEL INTER. Inter hizo respetar su localía en el Giusseppe Meazza y venció a la Fiorentina con goles de Mauro Icardi y D’Ambrssio. Descontó: Federico Chiesa.