El Rojo y el Timão se meten a los cuartos

El Rojo, con Cecilio Domínguez de titular, perdió 3-2 ante Universidad Católica de Ecuador en Quito. El global fue 3-3, que favoreció al equipo de Avellaneda por los dos goles de visitante.

Domínguez salió lesionado a los 7 minutos por un pinchazo en el muslo del lado izquierdo; cayó solo, sin marcas y pidió el cambio. Habrá que ver si la lesión es grave.

Los goles del Rojo (ayer de camiseta blanca) fueron de Martín Benítez (49’) y el chileno Pedro Pablo Hernández (72’). El delantero paraguayo Luis Amarilla jugó todo el partido en el equipo ecuatoriano y metió un golazo de media volea a los 92’ para darle emoción al partido hasta el final. También anotaron: Bruno Vides, de penal (19’) y Walter Chala (79’).

Mientras que Corinthians venció 2-1 a Montevideo Wanderers en Uruguay y se quedó con la serie por un rotundo 4-1. Los cuartos quedaron marcados con los juegos: Colón de Santa Fe vs. Zulia, La Equidad vs. Atlético Mineiro, Independiente vs. Independiente del Valle y Corinthians vs. Fluminense.