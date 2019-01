El rey y la reina saltan a la arena

El rey y reina de vóley de playa arranca mañana a las 08.00 en el Complejo Ediger. Este certamen jugarán los 12 mejores del ránking nacional de vóley de playa de la temporada 2018. En la 1ª fase cada parttido ganado tendrá un vale de G. 80.000 para la dupla vencedora. En la segunda fase cada partido ganado vale G. 120.000 y la dupla vencedora el rey y reina recibirán un plus de G. 500.000.

El programa: A las 08.00 jugarán Giuliana/Abigail vs. Michelle Cecilia; 08.25 Gabriela/Susan vs. Karina/Diana; 08.50 Johana/Betania vs. Patricia/Erika.

En varones la jornada comenzará a las 09.15 con el juego entre Gabriel/Nicolás vs. Alejandro/Matías; 09.40 Gonzalo/Emilio vs. Jandir/Artaban; tt10.05 Jorge/Elioth vs. José/Luis;

A las 10.30 continúa el programa en damas: Gabriela/Diana vs. Karina/Susan; 10.55 Johana/Erika vs. Patricia/Betania.