El resurgimiento de Pantera Negra en la gran pantalla

Pantera Negra gana su segunda película luego de dos años de la muerte de su entonces protagonista, el actor Chadwick Boseman, quien partió en agosto del 2020 como consecuencia de un cáncer. Su inesperado fallecimiento generó conmoción, ya que el intérprete ocultó su problema de salud.

La primera cinta fue un éxito. Estrenada en el 2018, superó la barrera del millón de dólares en recaudación, además de haberse convertido en la primera película de superhéroes en haber sido convocada a la terna de mejor película en los Oscar. En la premiación, recibió otras seis nominaciones: Edición de sonido, Mezcla de sonido, Canción original, Diseño de producción, Vestuario y Banda Sonora, de las cuales, ganó las tres últimas categorías.

HEROÍNA. Así como en la vida real, el héroe también fallece en el universo cinematográfico de Marvel. Ante este hecho, una gran duda se cierne con respecto a quién ocupará el puesto de Pantera Negra. Ese detalle no fue revelado en los adelantos, en los que sí se puede ver que se trata de una nueva heroína, ya que el traje presentado posee trazos femeninos. Entre las posibles reemplazantes, suena con fuerza el nombre de Shuri, interpretada por Letitia Wright, a pesar de haberse involucrado en polémicas durante la pandemia por su postura antivacunas.

Pantera Negra 2: Wakanda por siempre, que vuelve a ser dirigida por Ryan Coogler, marcará el ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel de uno de los primeros personajes de la editora de cómic. Se trata de Namor, creado en 1939, hijo de un padre humano y una madre proveniente del reino submarino de Atlantis, del que pasa a ser príncipe. En la cinta su historia tendrá algunas variaciones; entre ellas, el héroe interpretado por el mexicano Tenoch Huerta gobernará la nación de Talocan y será presentado como un mutante. La figura será el antagonista del filme.

De igual manera, otro personaje que será presentado al público es Riri Williams, una joven brillante que diseña y construye una armadura similar a la de Iron Man. Bajo el seudónimo de Ironheart, la heroína será interpretada por Dominique Thorne y estrenará en los próximos meses su propia serie en la plataforma Disney+.

MÚSICA. Otro destaque de la anterior cinta de Pantera Negra fue la banda sonora, que contó con la colaboración de destacados artistas y presentó exitosos temas.

Esta vez, el filme provocó el regreso de la cantante Rihanna, quien luego de seis años presenta una canción inédita, titulada Lift me up, en tributo a Chadwick Boseman.

Alone, No woman no cry, Árboles bajo el mar, Con la brisa, Coming back for you, Pantera, y Mi pueblo son algunos de los títulos de la banda sonora, que ya se dio a conocer y que puede escucharse en las plataformas de streaming.



A saber

Cinta:

Pantera Negra 2: Wakanda por siempre.



Género:

Acción, aventura, drama.



Dirección:

Ryan Coogler.



Duración:

161 minutos.



Elenco:

Letitia Wright, Tenoch Huerta, Lupita Nyong’o, Michaela Coel, Danai Gurira, Martin Freeman, Winston Duke, Dominique Thorne, entre otros.





Tras el éxito del primer filme y la muerte del protagonista, la heroica figura regresa el jueves 10 a las salas de cine, con nuevos personajes y una historia en torno al futuro de Wakanda.