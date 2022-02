El poder del perro lidera las nominaciones al Oscar 2022

Netflix tendrá dos oportunidades para llevarse la ansiada estatuilla de Mejor Película, que disputará con sus filmes El poder del perro y No mires arriba. En la misma terna están Duna, Coda, Belfest, Rey Richard, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, Amor sin barreras y Drive my car.

Esta última cinta marca historia junto a sus otras dos nominaciones, la de Dirección, para Ryusuke Hamaguchi, y la de Película Internacional, en representación de Japón, en la que comparte disputa junto a Lunana: A yak in the classroom, de Bután; Fue la mano de Dios, de Italia; La peor persona del mundo, de Noruega; y Flee, de Dinamarca.

La animación dinamarquesa realizó una hazaña al ser convocada en la terna de Documental, en la que está junto a Ascension, Attica, Summer of Soul y Writing with fire; además de aparecer en la categoría de Animación, en la que peleará por la estatuilla dorada contra Los Mitchell vs. las máquinas, Encanto, Luca y Raya y el último dragón, las tres últimas producciones de Disney.

Dirección. La terna de Dirección también guarda lo suyo. Será disputada por Paul Thomas Anderson, de Licorice Pizza; Ryusuke Hamaguchi, de la cinta japonesa Drive my car; Kenneth Branagh, por Belfest, quien suma con esta a lo largo de su carrera siete convocatorias al Oscar, todas en ternas diferentes; Jane Campion, de El poder del perro, que vuelve a ser nominada luego de 28 años y se convierte así en la primera mujer en ser convocada dos veces en esta categoría; y Steven Spielberg, de Amor sin barreras, quien se convirtió en la primera persona en recibir esta nominación en seis décadas diferentes.

Javier Bardem, por Ser los Ricardos; Benedict Cumberbatch, por El poder del perro; Andrew Garfield, por Tick, tick... Boom!; Will Smith, por Rey Richard; y Denzel Washington, por La tragedia de Macbeth, disputarán la de Actor.

La de Reparto tendrá en competencia a Ciaran Hind, por Belfast; Troy Kotsur, por Coda; J. K. Simmons, por Ser los Ricardos; y Jesse Plemons y Kodi Smit-Mcphee, ambos por El poder del perro.

En el caso femenino, en la de Actriz, se encuentran Jessica Chastain, por Los ojos de Tammy Faye; Olivia Colman, por La hija oscura; Penélope Cruz, por Madres paralelas; Nicole Kidman, por Ser los Ricardos; y estrenando en el Oscar, Kristen Stewart, por Spencer.

En la terna de Reparto aparecen Jessie Buckley, por La hija oscura; Ariana Debose, por Amor sin barreras; Judi Dench, por Belfast; Kirsten Dunst, por El poder del perro; y Aunjanue Ellis, por Rey Richard.

En las ternas de Interpretación, de los 20 nombres siete ya ganaron un Oscar: Bardem, Colman, Cruz, Dench, Kidman, Simmons y Washington. Existen dos parejas entre los nominados: Bardem y Cruz, y Plemons y Dunst. Ninguna de las actrices convocadas a Mejor Actriz pertenece a cintas que disputarán la de Mejor Película.

Convocadas. Otras cintas que disputarán estatuillas son: Hombre Araña: Sin camino a casa, peleará por la de Efectos Visuales; al igual que No time to die, convocada a la misma terna y a las de Canción Original y Sonido; Cruella aparece en la de Vestuario y en la de Maquillaje; en esta última también figura la única convocatoria de House of Gucci.

El misterio de Soho y Matrix Resurrections figuran entre las cintas olvidadas, mientras que entre los directores, no se los tuvo en cuenta a Denis Villeneuve por Duna y Maggie Gyllenhaal por La hija oscura. En el caso de los intérpretes, las estrellas de No mires arriba, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Cate Blanchett, al igual que Lady Gaga y Jared Leto, ambos de House of Gucci, no disputarán este año el Oscar.



Sorpresas, récords, olvidados, regresos y estrenos forman parte de la lista de convocados a la 94° entrega de los premios Oscar, que fue presentada ayer por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.



Curiosidades

- Al ser convocada, Jane Campion se convirtió en la única mujer en la historia en recibir dos nominaciones a dirección.

- Steven Spielberg se convirtió en la primera persona en ser nominada a dirección en seis décadas.

- Dos parejas aparecen en las ternas de interpretación.

- Ninguna de las intérpretes convocadas a mejor actriz aparece en las cintas que disputarán como Mejor Película.

- Lady Gaga, Leonardo DiCaprio y Jared Leto no fueron convocados.