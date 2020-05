El peor escenario de la Intermedia

Día tras día van desnudándose situaciones que dejan al descubierto que la pandemia no solo vino para alertarnos sanitariamente, sino también a revelar las falencias de previsibilidad que rodean a los clubes de la Segunda División del Paraguay, sin olvidar también la División de Honor.

La delicada situación económica, en algunos casos, tienta a los dirigentes a realizar chicanas, como la de renunciar y dejar acéfala la institución, que no hace más que perjudicar directamente al jugador de su plantilla. Hecho que ocurrió en el club pedrojuanino, el 2 de Mayo, y, en charla en FALG por la 1080 AM, Jorge Chena, uno de sus referentes, realizó las siguientes declaraciones: “Siempre le llamaba al presidente (Víctor Duarte) para consultarle sobre el cobro de mi salario y luego me entero por redes sociales que renunció. El último salario que cobré fue en febrero, tengo otros compañeros que inclusive no están cobrando desde el año pasado”, mencionó el portero.

Si bien todos los dirigentes coincidieron en que la pretemporada fue óptima para el arranque del campeonato y el parate les perjudicó en absoluto en cuanto a la inversión realizada, en tal efecto el presidente del Deportivo Santaní, Rolando Safuán, refirió: “La inversión que tuvimos para acondicionar al plantel en la pretemporada fue de G. 60 millones, ahora lo considero como pérdida, ya que se tiene que volver a realizar si es que se disputa el torneo”. Y señaló además: “Como volveremos a gastar eso si lo que se cobra por televisación no alcanza ni para gastos de sueldos del equipo, en todo el año”, apuntó Safuán.