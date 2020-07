El modo Covid de jugar: En casa, copas y Eliminatorias

Y llegó el momento. Con el cierre de los amistosos se viene el reinicio del Apertura sin dejar para nada el temor al Covid-19 donde la Comisión Médica de la APF trata de imponer disciplina a todos los clubes. Por eso, su mensaje institucional de “cuidemos el retorno seguro”. La APF insta al cumplimiento estricto del protocolo sanitario y señala en un comunicado lo ocurrido en la jornada del 9 pasado en Luque, en el amistoso entre los equipos A y B, el palco de honor de dicho escenario se constató que incumplieron con lo establecido registrándose una desprolijidad de concurrentes y de cuidados en dicho lugar.Entre otras cosas, también apunta la nota que el máximo organismo del fútbol paraguayo ha determinado inhabilitar todos los palcos de los estadios donde se disputen los partidos correspondientes a la reanudación del torneo, salvo una expresa autorización de la Comisión Médica de la APF. El cuidado no debe estar solo en la cancha, sino en todos los sitios. También generó un gran disgusto la informalidad con que se manejó el club General Díaz rompiendo el protocolo al realizar un ensayo casero entre titulares y suplentes bajo la conducción de árbitros de la UFI no autorizados, ayer a la mañana. Esto se considera como una falta muy grave.Este es un desafío sin antecedentes y todo el protocolo sanitario se debe cumplir al pie de la letra.Con los amistosos jugados ayer entre Nacional y Cerro y Libertad – River (incluyendo el VAR), concluyó la etapa previa. En cuestión de pases no hubo mucho movimiento donde la figura más resaltante fue la incorporación del Topo Cáceres a Nacional. Otro conocido, Pinti Álvarez, se mudó de la capital a Villarrica. Nada de nadaLa Intermedia sigue igual y con esto sacamos nuestra propia conclusión. El porcentaje que se juegue es mínimo por lo que se avizora.Sin ninguna actividad, planteles licenciados y la falta de infraestructura para montar el operativo sanitario, más las distancias del propio certamen, hacen de momento impracticable el torneo. Recogiendo información, uno se percata de esta dolorosa situación en esta categoría.Sin que sea una simple aventura en la conjetura la Intermedia de este año no va. Y si fuese lo contrario, en hora buena su disputa, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos. Ya están fuera la B, la C y la Copa Paraguay. El tablero internacionalTal como había anticipado la Conmebol la prosecución de la fase de grupos arrancará en setiembre e incluso con fecha establecida, el 15. Esta etapa concluirá la semana del 21 de octubre, porque tienen previsto el 24 el sorteo a octavos de final que arrancarán a fines de noviembre, contemplando partidos de ida y vuelta. Luego, en diciembre se disputarán los partidos de cuartos de final. En enero las semis y las fechas tentativas de la final única son el sábado 23, domingo 24 o sábado 30, todos en el primer mes del próximo año. Aparejándose también en este calendario la final de la Sudamericana, cuya segunda fase está marcada para el 27 de octubre, previo a ello y también para el 24 de octubre se hará el sorteo de la segunda fase, donde Luqueño y Sol de América conocerán a sus rivales.La reacción no se hizo esperar y Argentina desea extender más la vuelta de la Libertadores, pidiendo más tiempo. Salió al paso el propio Paolorosso, ex ayudante del Tata Martino, manifestando que “los equipos argentinos darán ventaja física en la Libertadores. Libertad en Paraguay le sacó enorme diferencia preparatoria a Boca y lo mismo le sucederá a River”. Extendió su comentario con estos términos: “Hicimos recomendaciones y estimamos que para volver a trabajar en condiciones normales y disminuir la cantidad de lesionados se necesita entrenar el 50% del tiempo que los jugadores estuvieron parados” (fuente Radio Mitre). Otro país en zozobra futbolística es Bolivia, invadido por la pandemia. La peticiónLas Eliminatorias para Qatar 2022 se iniciarán en octubre y no en setiembre como estaba marcado. Debido a la problemática que conlleva los impedimentos de los vuelos para el traslado ida y vuelta de los jugadores seleccionados, es intención de las asociaciones que nuclea la Conmebol, solicitar a la FIFA que los partidos se disputen cuatro fechas corridas entre fines de octubre y comienzo de noviembre, teniendo un calendario más apretado y más seguro. Una vez hecho el pedido todo queda en manos de la FIFA. Por última vezTal como se estableció en el último Congreso de la FIFA la clasificación a Qatar seguirá con la misma cantidad de cupos, es decir, cuatro plazas y media, como se venía desarrollando en las ediciones anteriores. Ya para el 2026, donde se disputara el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, habrá mayor participación de las selecciones de Sudamérica aumentado a seis, de los 10 participantes, es decir un 60%.Y siguiendo con las clasificatorias, consignemos que en los otros continentes tendrán estas plazas: Asia pasa de cuatro y media a ocho; África de cinco a nueve; Concacaf de tres y media a seis; Oceanía de medio cupo a uno, y UEFA de 13 a 16.En cuestiones de fechas, y esto volviendo a Qatar también se rompe lo tradicional de los meses junio-julio para trasportarlo a noviembre –diciembre, en hecho inédito, esto para aliviar el intenso calor en este país asiático.