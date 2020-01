El Memo Beltrán marca su 9º doblete

Con 35 años tiene 282 partidos jugados (PJ) en torneos locales (93 con Nacional, 2 en este año), 86 goles en total (26 con Nacional). El oriundo de San Juan Bautista, Misiones, debutó con la Academia el 28/7/2006, Nacional 0 – Spvo. 2 de Mayo 3, 3ª fecha del Clausura. DT de Nacional: Luis García Siani.

El Memo sumó su 9º doblete: 3 con Nacional, 2 con 12 de Octubre y 4 con Cerro Porteño; además 1 póquer de 4 goles con Nacional (5 a 2 vs. Sol) y un repóquer de 5 goles con Cerro Porteño (7 a 0 vs. Capiatá). Su anterior doblete fue el 2/12/2016 con Cerro (4 a 0 vs. River Plate) en el Defensores por la 20ª fecha del Clausura 2016.

Para el Tricolor anotó tras más de nueve años. También fue un doblete y ocurrió el 16/10/2010, 2 a 0 vs. Sol de América en el estadio Arsenio Erico (8’ y 27’).

EL 11º DE ALEX. El delantero Alex Cáceres de San Lorenzo marcó su 11º gol en Primera en el triunfo ante el “12”. Tiene 69 PJ (35 con San Lorenzo, 1 en este año); 11 goles (8 con San Lorenzo, 1 en este año). Debutó con Guaraní el 20/9/2015, 2 a 2 vs. Spvo. San Lorenzo, 12ª fecha del Clausura. DT: F. Jubero.

101 CON EL GUMA. Paulo Da Silva, que el 1 de febrero cumplirá 40 años, pasó los 100 partidos con el Gumarelo.

Tiene 146 PJ en torneos locales de nuestro fútbol (101 con Libertad, 2 en este año), anotó 4 goles (2 con Libertad). Debutó en Primera 24 años atrás con Pdte. Hayes el 22/3/1996, Hayes 1 – Cerro Porteño 5. DT de Hayes: Pedro Rodríguez.

EL 1º. Antonio Marín dio a Guaireña su primer e histórico gol. Tiene 56 PJ (2 con Guaireña) y 10 goles (1 con Guaireña). Debutó con Guaraní el 26/2/2017, 3 a 3 vs. Olimpia, 4ª fecha del Apertura. DT de Guaraní: Daniel Garnero.