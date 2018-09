El Kelito podría hoy retornar a Primera

El Kelito, en su Jardín, hoy desde las 10.00 debe derrotar a General Caballero de Zeballos Cué para ser de Primera; si a eso se le suma un empate entre San Lorenzo y 2 de Mayo, se estará consagrando campeón. Si empata, debe esperar un ganador entre 2 de Mayo y San Lorenzo y que no ganen Guaireña ni Rubio Ñu, para lograr el ascenso.

Será una mañana movida, ya que todos los partidos se disputarán a las 10.00, los televisados serán River vs. Gral Caballero ZC (Tigo Sports) y San Lorenzo vs. 2 de Mayo (Tigo Sports +), en choque de escoltas.

Principales posiciones: River 51, San Lorenzo y 2 de Mayo 45, Guaireña y Rubio Ñu 43 y Fernando de la Mora 42 puntos.

Primera B. Por la fecha 27 ayer se disputaron dos juegos. La goleada de Benjamín Aceval por 4-2 a Cristobal Colón de J. Augusto y Hayes derrotó 1-0 a Capitán Figari. Con este último resultado, obliga a que Olimpia de Itá gane hoy a Sportivo Ameliano o descenderá a la Primera C.

Desde las 15.00: Atlántida vs. Pilcomayo, Ameliano vs. Olimpia de Itá, 3 de Noviembre vs. Tacuary, 3 de Febrero RB vs. 24 de Setiembre, Colón de Ñemby vs. 12 de Octubre y 29 de Setiembre vs. Recoleta.

Primera C. Tembetary goleó 3-0 a General Caballero de Campo Grande para agrandar su ventaja en la cima. En otro marcador de ayer, Colonial venció 2-1 a Juventud.

Tembetary lidera con 41 y Limpeño lo sigue con 37 unidades. Hoy, Limpeño visita a Pinozá desde las 10.00 y a las 15.00: 1° de Marzo vs. Humaitá y Valois vs. Oriental.