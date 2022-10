“El incendio en el TSJE tiene que aclararse con peritos confiables”

Ante esto –insiste–, hay que ser muy claros e ir con prudencia, y resalta que en primer lugar deben aclararse con las autoridades pertinentes de la institucionalidad de la República, pero también con actores confiables, creíbles por todos, “con un peritaje bien hecho, las causas del incendio”. Esto, de tal manera que si al final de la investigación dicen: fue un cortocircuito que se inició en tal parte, todos podamos creerles y quedar satisfechos. “Por eso, el peritaje y quienes lo realicen son muy importantes”.

Por supuesto, el legislador considera fundamental que no se modifique el calendario electoral. “El desafío de todas las autoridades, los liderazgos políticos, las candidaturas presentadas es trabajar para que se mantenga el calendario electoral”.

CANDIDATURA. El senador Querey acompaña el proyecto presidencial de Euclides Acevedo con quien integra la fórmula como candidato a vicepresidente por el movimiento Nueva República, fuera de la Concertación de partidos y movimientos de oposición. Una decisión que –reconoce– le fue cuestionada, pero no se tradujo, como muchos predijeron, en un quiebre del Frente Guasu, del cual forma parte.

“Con respecto a la chapa presidencial, hay compañeros del FG que quedaron en la Concertación y otros que estamos en este proyecto Euclides Acevedo-Jorge Querey. En el resto, nosotros estamos todos unidos”, aclara.

Su salida de la Concertación que candidata al liberal Efraín Alegre como presidente y Soledad Núñez, como vicepresidenta, “en absoluto representó un quiebre en el FG. “Probablemente nos daría más fortaleza estar bien unidos, sólidos, todos. Pero el ámbito político es así. Los desacuerdos circunstanciales no pueden significar una fractura en los principios y en las razones por las cuales uno se mete a hacer política”, reflexiona.

ALTERNANCIA. Querey dice que puede darse la alternancia en el Gobierno si hay acuerdos y contenidos para presentar una opción diferenciada a la gente. Esto es absolutamente democrático. Habla de tres o cuatro líneas que son distintas en el relato que plantean. Una, un gobierno tricolor. “Este país no saldrá de este estado de polarización y convulsión permanente si no hay un pacto a nivel nacional”. Eso significa incluso cogobernar con los otros sectores. Otra, no a la persecución por razones de color político, como ha ocurrido siempre, y en diferentes carpas políticas. La siguiente es cambiar el modelo productivo, “el que tenemos ya no va más. Hay que generar desarrollo sostenible, industrias. Siempre utilizo como ejemplo este dato: tres mil millones de dólares se han invertido en obras de infraestructura en los últimos tres o cuatro años. ¿Cuánto se fue a la industria? Cero. Esto significa que haya plata circulante, en el bolsillo, y que no haya fuente de trabajo”. Agrega la situación de la propiedad de la tierra. ¿Por qué es esquiva el problema de la tierra?, pregunta.

“Tenemos que evitar las ocupaciones, sí, pero ¿por qué se dan estas? Porque las instituciones no resuelven el problema. Entonces, la hipótesis de conflicto es la respuesta, junto a la penalización del problema”, reflexiona.

Si no se habla de frente sobre estas realidades, y si no buscan alternativas, “no hacemos ninguna diferencia”, insiste.

Para él, no puede ser un tema penal el que existen 800 casos de problemas de tierra judicializados; 400 con pedidos de desalojo por parte de la Fiscalía y que cada uno de esos asentamientos tenga entre 40 y 250 familias.

“Esto es un problema social que requiere de políticas públicas en el área social. No de ofrecerles cárcel”, resalta.

Respecto a las posibilidades de alcanzar la victoria en las elecciones generales del próximo año, dice que las veces que se ganó al Partido Colorado no fue por la estructura, sino porque se generaron una dinámica y un apoyo en que los propios colorados protegieron los votos.



Con expresiones de Bestard surgieron las sospechas y la hipótesis de un incendio provocado.

Jorge Querey,

senador.