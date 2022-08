El Gumarelo no tendría cambios

Sí bien ganó tres duelos se encuentra en la tercera ubicación con nueve (9) puntos detrás de Nacional (11) y Cerro Porteño (13), para ello el duelo de mañana, en La Huerta ante Sol de América (16:30), será clave para meter presión. No habría cambios en el once de Dany Garnero.

En tanto, ayer, la APF designó a los jueces de la fecha 6. Juan López pitará el duelo entre repolleros y danzarines. Además, Guaireña vs. “12”; Blas Romero; David Ojeda designado para Guaraní vs. Nacional; Ameliano vs. General Caballero JLM el encargado será Alipio Colmán y César Rolón será árbitro de Tacuary vs. Resistencia.



Libertad no tiene bajas para medir a Sol. Juan López dirigirá este duelo.