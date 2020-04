El fútbol en las pantallas del mundo

En cualquier rincón del mundo hay una pelota. En donde hay una pelota también hay una cámara y una historia que contar. Estas cuatro películas (tres de ficción y una documental) exploran diferentes facetas del mundo del fútbol: La pobreza, las tradiciones, la discriminación de género o el competitivo mundo de los directores técnicos. Podríamos elegir entre muchas de todos los continentes, pero por ahora nos quedamos con estas filmadas en Paraguay, Inglaterra, Nueva Guinea e Irán.



FRANKFURT Paraguay (2008)

La primera imagen es la de las llamas calentando el agua para el cocido. Crepita la leña frente a un joven, un gato negro y un perro blanco, abrigados por el fuego en el galpón. Un anciano fuma un cigarro y aguarda. Luego del desayuno, hay un fundido en negro y se escucha la voz de una mujer que da instrucciones a los hombres. Cuando la imagen regresa, los tres están frente a un televisor.

Ella entonces toma el pequeño mástil de una bandera paraguaya y lo ubica en una abertura entre la pared y el techo de la casa campesina. En breve, los tres cantarán el himno nacional.

Es la mañana del sábado 10 de junio de 2006. Paraguay está a punto de debutar en Frankfurt, contra Inglaterra, en el Mundial de Alemania. Una familia rural se alista a ver el partido.

La película documental Frankfurt (2008), de Ramiro Gómez, registra sus reacciones en torno al juego que la Selección perdió 0-1 en los ocho primeros minutos más fatídicos de Paraguay en los mundiales: Gol en contra de Carlos Gamarra, lesión y salida de Justo Villar.

También en Paraguay, aunque mucho menos que en otros países, el cine y el deporte de los once contra once se cruzan.

En este caso, Frankfurt no solo habla de aquel partido sino también sigue, alternativamente, el entrenamiento y la vida diaria de un equipo de una liga del interior del país.

Exhibida libremente en Vimeo, el documental toma la pasión por el fútbol y la muestra en un contexto de aislamiento, precariedad y códigos sociales campesinos.



THE DAMNED UNITED Reino Unido (2009)

Brian Clough (1938-2004) fue un histórico director técnico inglés. Haber ascendido a Primera División con dos equipos (el Derby County y el Nottingham Forest) y haber ganado la liga inglesa con ambos, así lo certifica.

Haber conseguido además con este equipo dos Copas de Europa (una en 1979, contra el Malmö de Suecia que luego jugó contra el Olimpia de Luis Cubilla la Copa Intercontinental), lo ubica entre los grandes entrenadores del Viejo Continente.

La película The Damned United (2009) narra su exitosa trayectoria en el Derby County y en donde cosecharía Clough su más sonoro fracaso: Los 44 días de 1974 que duró en el banquillo del Leeds que hoy dirige Marcelo Bielsa en Segunda División.

En aquel momento, el equipo venía de ser campeón con Don Revie (1927-1989), quien se había marchado para tomar la selección inglesa que no había clasificado al mundial de Alemania de dicho año.

El fútbol propuesto por ambos era radicalmente diferente: Reavie apelaba al juego físico y brusco, mientras Clough prefería el juego asociado. El filme, basado en la novela de David Peace, se cimenta en este antagonismo. Tiene como protagonista al actor Michael Sheen y es dirigida por el ganador del Oscar Tom Hooper.







BALÓN DE ORO Nueva Guinea (1994)

La Copa del Mundo de Italia 90 fue muy especial para África. Nunca antes un equipo de aquel continente había clasificado a segunda ronda, pero entonces llegó Camerún (con Roger Miller y Cyrille Makanaky) y pusieron el fútbol africano en la palestra mundial. Eliminaron a la Colombia de Francisco Maturana en Octavos, en aquella incursión fallida de René Higuita fuera de su área.

Narrada en francés el Balón de Oro cuenta la vida de Bandian, un niño guineano que solo aspira a ser futbolista, vive en una aldea pobre, patea una pelota de trapo y escucha en la radio de los adultos las hazañas de su ídolo Roger Miller. Quiere comprarse un balón de verdad y su maestra lo baja de las nubes: Necesita vender carritos de madera durante 522 días para conseguir uno. Sin embargo, el milagro sucede y la película se convierte entonces en la lucha de un niño por el sueño del fútbol, mientras sus mayores ven con malos ojos el deporte y la radio por amenazar sus tradiciones ancestrales.





OFFSIDE Irán (2006)

En setiembre del año pasado, Sahar Khodayari se prendió fuego frente al tribunal de justicia de Teherán al enterarse que podía ser condenada a seis meses de cárcel por haber asistido a un partido de fútbol, prohibido en Irán para las mujeres. La Chica Azul, denominada así por el color de su equipo preferido, el Esteghlal, falleció a causa de las heridas, protagonista de un drama iraní que todavía sigue y que es retratado por el director Jafar Panahi en Offside.

Como Khodayari, aquí una niña se disfraza de niño para presenciar el partido clasificatorio para el Mundial 2006, entre Irán y Baréin. Ella logra entrar al estadio pagando una coima, pero allí comienzan todas las peripecias que hoy cualquier mujer iraní debe experimentar si quiere seguir su pasión por el fútbol, como la protagonista de esta película que ganó el Oso de Plata en Berlín el mismo año del mundial alemán.