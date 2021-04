El funeral de Felipe se realiza hoy con guion elaborado por el duque

Detalles guiados por Felipe

Desde la música que interpretará el coro que acompañará la ceremonia hasta las insignias militares que adornarán el altar, así como el vehículo Land Rover que transportará el cuerpo sin vida del consorte de Isabel II- obedecen a instrucciones precisas dadas por el marido de la soberana británica.

También los invitados –el reducido grupo de apenas 30 personas, seleccionadas de la lista original de los 800 que hubieran asistido en un mundo sin pandemia–, o las representaciones militares, responden al patrón que el propio duque solicitó para su despedida. Un elemento con el que tal vez no contaba, según los medios, será el atuendo civil y no el uniforme militar, como es tradición en funerales reales, que llevarán los invitados. Los varones podrán ponerse un abrigo de luto con sus medallas y las mujeres, vestido de día. Esa decisión fue adoptada, al parecer, por la reina a fin de evitar que tanto su nieto, el príncipe Enrique, y su hijo menor, Andrés, queden excluidos de la etiqueta protocolaria.

Durante el cortejo fúnebre se sabe ya que los príncipes Enrique y Guillermo no caminarán uno al lado del otro sino que su primo Peter Philips, hijo de la princesa Ana y el capitán Mark Philips, se situará en medio de ambos hermanos. Desde el palacio de Buckingham, no se hizo ningún comentario acerca de esa decisión y se limitaron a observar, ante preguntas de reporteros, que no comentan “sobre las percepciones de drama”.

Se espera que millones de personas de todo el mundo sintonicen el funeral, que será transmitido por las principales cadenas de televisión y en línea.

El servicio en honor al duque de Edimburgo comenzará a las 15:00, hora local.