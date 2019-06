El engranaje albirrojo va encontrando el modelo a seguir

La Copa América aún no despegó en su magnitud y en la medida que vaya entrando en próximas etapas es probable que el nivel futbolístico aumente por el sistema de definición. Pocos marcan regularidad y entre ellos está Colombia, el rival de Paraguay en la tarde de hoy. En el país cafetero hay elogiosos conceptos para Queiroz, el actual entrenador quien tomó el cargo luego de un brillante ciclo del argentino Pekerman. El DT portugués no hizo muchas variantes en cuanto a plantilla disponible y supo consolidar a un grupo proveniente de la última Copa del Mundo, en donde quedó eliminado por penales en octavos de final ante Inglaterra, luego de igualar 1-1. Su participación no fue próspera pese a mantener la misma base de los ciclos anteriores. Ahora, y al decir de los colegas colombianos, este equipo pisa más fuerte el campo y trata de brindarle mayor contundencia al ataque. Para el juego de hoy las variantes serán muchas, tienen que ver con las tarjetas amarillas acumuladas y para darle un descanso al resto para renovarse físicamente en la siguiente etapa, sumado lo de Ospina, que por problemas familiares (la salud de su padre) tuvo que volver a Colombia.

Nos relataba el colega César Augusto Londoño que solo dos jugadores titulares arrancarían ante la Albirroja: Cuadrado y Roger Martínez. En el arco no estará Ospina por las razones mencionadas y tampoco Vargas; el orientador había decidido ponerlo de titular al arquero del Tolima, Álvaro Montero, de descollante actuación en el campeonato local. Por el lado de Paraguay, es razonable que Berizzo mantenga los nombres que jugaron contra Argentina, aunque Tacuara está para arrancar.En el juego ante la Albiceleste la Selección Nacional mostró un considerable repunte evidenciando mayor solidez y moviendo las piezas de una manera más estructurada. Confiamos pueda hacer un muy buen partido ante Colombia, para muchos candidato al título de la Copa América.Elizondo en BahíaA la delegación paraguaya en Salvador, se sumó Horacio Elizondo, director del departamento de árbitros, y no precisamente para hablar con sus pares de campo y VAR en el Sudamericano, sino para asesorar a los integrantes del plantel acerca de las reglas del juego y las últimas modificaciones, como así también la conducta de los jugadores durante el encuentro. Es propicia su presencia para que los futbolistas se interioricen de las variantes en un momento de cambios en la reglamentación. Consideramos que también en la charla aconsejó sobre reacciones y desenvolvimientos para algunos que juegan al límite sin que pierdan la convicción y el temperamento, como son Gustavo Gómez y Rodrigo Rojas.Mirando desde afuera es una acertada la presencia de Elizondo en Brasil. No está de más advertir de lo que no se puede hacer. Romper la rachaEs necesario y vendría muy bien cortar los resultados adversos de Paraguay en la Copa América, donde a la Albirroja le cuesta ganar. Leyendo las estadísticas de Andrés Riquelme, apuntemos que de los últimos 19 partidos, Paraguay conquistó una sola victoria y fue en Chile 2015 cuando se le ganó a Jamaica por 1-0 con gol del Pájaro Benítez. De aquella plantilla el único que se repite de titular es Derlis González.Desde Venezuela 2007 hasta el presente, 1 triunfo, 11 empates y 7 partidos perdidos hacen el historia de resultados.Se mudó a la OllaSorprendió el comunicado de la APF, que por motivos de remodelación del Defensores del Chaco se apartó de la localía de la finalísima de la Sudamericana el sábado 9 de noviembre para dar paso a que la monumental Olla azulgrana sea escenario de este nuevo sistema implementado por la Conmebol de un único partido a disputar por el cetro en campo neutral. En Barrio Obrero con mucho agrado se recibió la noticia que tendrá una gran connotación mundial, y ni hablar si llegan a la instancia final equipos famosos como Atlético Mineiro, Independiente, Peñarol y Corinthians, todos ellos campeones de la Libertadores. Este último en el 2012, el Atlético en el 2013 (final con Olimpia), Peñarol cinco coronas y el más laureado de todos es Independiente con siete; el Rojo también tiene dos Copas Sudamericanas en los años 2010 y 2017.Los preparativosLos tres coperos Olimpia, Libertad y Cerro apuran ensayos para el evento internacional que se reiniciará luego del Sudamericano de Brasil, que tiene marcado como cierre el 7 de julio.Olimpia de momento canceló contrataciones siendo Ovelar la última. El sábado 6 de julio el Decano anuncia el cotejo en Para Uno ante Rosario Central. Libertad, que necesita repuntar futbolísticamente, prepara una serie de amistosos. Por su parte, en Cerro Porteño retornó el Chico Díaz quien ayer pasó por la inspección médica y mañana estará a disposición de Russo. Lo de Patiño es un hecho, proveniente de Belgrano de Córdoba.El Franjeado en octavos enfrentará a la Liga de Quito el 23 de julio en carácter de visitante, el Gumarelo ante el Gremio el 25 en Porto Alegre y Cerro Porteño el 24 frente a San Lorenzo de Almagro dirigido ahora por Juan Antonio Pizzi en Argentina. En todos los casos, los equipos paraguayos definen en casa.