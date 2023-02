El desbloqueo perjudica a los partidos, sostiene Esperanza

“Se pierde la esencia de los partidos en cuanto a ideas, y se centra todo en quién tiene más plata y luego los que ganan las elecciones usan el sistema público para recuperar lo que se gastó”, manifestó la ex ministra de Salud.

En el mismo sentido, la diputada liberal Celeste Amarilla dijo que el sistema de desbloqueo propicia incluso las irregularidades en las elecciones.

Comentó que en las internas una persona que no conoce la llamó para ofrecerle cargar 100 votos en una urna solo si pagaba G. 7 millones.

“No puedo tapar eso, Efraín, perdón, eso ocurrió. Esto no me pasó a mí nomás, esto les pasó a cientos de candidatos, tenemos que volver al sistema anterior. Solo entra la plata y no vale la calidad”, sostuvo.

Las candidatas expresaron estas ideas en el programa Políticamente Yncorrecto, de Telefuturo.

Varios sectores se pronunciaron en contra del actual sistema electoral y anunciaron propuestas para el siguiente periodo.

Entre los primeros liberales que se pronunciaron por cambiar el sistema electoral de listas cerradas y desbloqueadas con un voto preferente están los diputados efrainistas Celeste Amarilla y Rodrigo Blanco, posteriormente, el llanista Hugo Capurro anunció una propuesta para marzo, a la vuelta del receso parlamentario.

El legislador de Misiones dijo que con el actual sistema los únicos que se benefician son los candidatos con gran caudal económico.

Algunos cartistas también indicaron que apoyarían un cambio.



Se pierde la esencia de los partidos en cuanto a ideas, y se centra todo en quién tiene más plata.

Esperanza Martínez,

senadora.